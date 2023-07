La teoria della scarpa sbagliata: gli abbinamenti più improbabili diventano di tendenza “Il modo più semplice per dare personalità al tuo look è scegliere la scarpa sbagliata”: parola della stylist Allison Bornstein. Da questa premessa nasce il trend virale “wrong shoe theory” (teoria della scarpa sbagliata).

Disse il saggio: "gli opposti si attraggono". Vale anche per abiti e calzature? Se a dirlo sono i social, sì. Il nuovo trend di TikTok, infatti, suggerisce di indossare abiti abbinati a calzature in netto contrasto, per creare uno stile inaspettato, talmente strano da risultare cool. Ecco quindi che tutto ciò che un attimo prima avremmo additato come improbabile e sbagliato, diventa improvvisamente trendy. Probabilmente vedendo una ragazza indossare una delicata gonna floreale messa in coppia con degli stivali da lavoro avremmo storto il naso un tempo. E se in treno si fosse seduta accanto a noi una donna in tuta, ma coi tacchi a spillo ai piedi, ci saremmo a dir poco stupiti. Lo stesso discorso vale per le infradito associate all'abito da sera. E invece sono esattamente questi abbinamenti quelli che TikTok sta eleggendo a trend del momento.

Che cos'è la wrong shoe theory

Si chiama "wrong shoe theory", cioè "teoria della scarpa sbagliata": è il nuovo fashion trend che spopola su TikTok. Agli utenti viene chiesto di scegliere una scarpa tradizionalmente considerata sbagliata per un outfit, rendendo così il look talmente sbagliato da risultare interessante e unico. I creators si stanno sbizzarrendo e difatti sulla piattaforma si assiste a ogni tipo di abbinamento. Lo scopo è proprio capovolgere le aspettative con qualcosa di imprevedibile, in cui però sentirsi se stessi e a proprio agio.

Come nasce la teoria della scarpa sbagliata

Una delle prime a far conoscere la "teoria della scarpa sbagliata" su TikTok è stata la stylist Allison Bornstein. In un video ha raccontato l'esperienza di una sua cliente. Questa donna era solita indossare scarpe da ginnastica per necessità, perché era sempre in movimento e aveva bisogno di praticità. Per questo motivo creava look sportivi quasi ogni giorno, snaturando però il proprio stile personale, che invece era più chic.

Da lì, l'idea di mettere insieme i due elementi: scarpe sportive per necessità e abbigliamento sofisticato per piacere. In questo modo, è venuto fuori un risultato sì funzionale ad affrontare la quotidianità, ma anche personale e interessante, senza tradire il proprio gusto.

"Mi sono resa conto che ciò che rende un look interessante e personale è l'aggiunta di accessori che sembrano leggermente fuori posto o non si adattano al resto del look" ha spiegato Allison Bornstein, autrice del libro di prossima uscita Wear It Well. Questa teoria ci consente di rivoluzionare il guardaroba, senza dover spendere soldi, ma utilizzando tutto quello che è già a nostra disposizione: semplicemente, mettendolo insieme come non avremmo mai fatto. L'ossimoro nella moda dunque funziona. Siete pronti a vedere in giro gli abbinamenti più strani questa estate?