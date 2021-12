La principessa Madeleine torna in Svezia: la royal family accanto all’albero veste in coordinato La principessa Madeleine di Svezia vive in Florida. È tornata in patria con marito e figli e tutti hanno partecipato a un evento natalizio con look coordinati.

A cura di Giusy Dente

in foto: la famiglia reale

La principessa Madeleine è tornata nel suo Paese d’origine, la Svezia, dove trascorrerà le imminenti feste natalizie e anche il Capodanno. La 39enne reale insieme a suo marito Christopher O'Neill e ai loro tre figli, i principini Leonore (7 anni), Nicolas (6 anni) e Adrienne (3 anni) hanno presenziato alla consegna degli alberi di Natale 2021 del Palazzo Reale, indossando look coordinati.

La principessa Madeleine come Meghan Markle

La figlia minore del re Carlo XVI Gustavo e della regina Silvia si è trasferita in Florida nel 2018 assieme a tutta la sua famiglia. Un po' come hanno fatto Meghan Markle e Harry insomma, ma lei non ha mai rinunciato al suo ruolo, all'impegno come membro della royal family. Nessuna stranezza, quella di fare tutto ciò lontano dal proprio Paese e lontano dal re. L’anno scorso a causa della pandemia non avevano potuto far ritorno a casa per trascorrere in Svezia le festività, dunque quest’anno poter trascorrere in patria Natale e Capodanno deve essere particolarmente emozionante per tutti e cinque.

in foto: i tre principini, Instagram@princess_madeleine_of_sweden

"Mi rattrista non poter tornare a casa, ma il mio cuore è con tutta la Svezia!" aveva scritto in un posto condiviso su Instagram a dicembre 2020. La principessa, infatti, possiede un account personale. La royal family è solita tornare spesso in patria. Lo avevano fatto anche questa estate, in occasione del battesimo del figlio più giovane del principe Carlo Filippo (unico figlio maschio del re) e della principessa Sofia.

in foto: principessa Madeleine di Svezia

La famiglia reale torna in Svezia

Lunedì 20 dicembre la principessa Madeleine e il marito Christopher O'Neill hanno ricevuto gli alberi di Natale per il Palazzo Reale. Erano presenti anche i tre principini Leonore, Nicolas e Adrienne. La tradizione risale agli anni Sessanta: gli studenti del programma forestale dell'Università svedese di scienze agrarie (SLU) portano gli abeti natalizi a Palazzo. Per l’occasione la principessa ha indossato un semplice dolcevita nero abbinato a gonna midi scozzese rossa e stivali con tacco alto. Il secondogenito Nicolas si è coordinato con sua madre sfoggiando un maglione rosso, mentre le sue sorelle sembravano due gemelline, entrambe con abitini scamiciati di velluto verde abbinati a top bianchi a maniche lunghe e collant bianchi abbinati.