La principessa Anna mostra la sua spilla preferita: i simboli dietro al cavallo d’oro La principessa Anna ha inaugurato le corse di cavalli di Aachen ricordando i grandi successi della figlia Zara.

La principessa Anna è notoriamente la stakanovista della royal fmaily inglese: la sua agenda è sempre quella più fitta e le ultime settimane lo dimostrano. Dopo essere apparsa alle corse del Royal Ascot con un abito di 45 anni fa, la sorella di re Carlo è partita alla volta della Germania. Destinazione: Aachen, dove ha inaugurato un importante festival equestre sfoggiando un perfetto tedesco. Anche stavolta l'outfit era studiato nei minimi dettagli e conteneva dei gioielli simbolici.

L'omaggio della principessa Anna alla figlia Zara

La principessa Anna è famosa per lo stile sobrio e pragmatico. Per la cerimonia d'inaugurazione delle corse di Aachen ha scelto un semplice abito a fiori completato da un'elegante giacca bianca con bottoni di madreperla. Ai piedi niente scarpe col tacco: i mocassini blu sono molto più comodi per il manto erboso. Infine, la principessa ha completato il look con una tracolla blu e una collana di perle.

La principessa Anna ad Aachen

Rivolgendosi al pubblico in un fluente tedesco, la principessa ha anche ricordato un aneddoto legato alla figlia Zara, che proprio ad Aachen nel 2006 vinse il campionato del mondo: "Questa volta essere qui è molto più semplice", ha commentato sorridendo. L'amore per l'equitazione scorre nel dna di famiglia: la madre Elisabetta era un'appassionata di cavalli, la stessa Anna è un'amazzone provetta e la figlia Zara è una campionessa in questa disciplina.

La principessa Anna a cavallo da giovane

Il significato della spilla a forma di cavallo della principessa Anna

A questo punto è facile capire perché sulla giacca della principessa fossero appuntate due spille d'oro ispirate ai cavalli. Una, in particolare, è un oggetto a cui è molto legata: la spilla d'oro e diamanti con la forma di un cavallo al galoppo è nel suo armadio sin dagli anni Ottanta e nel corso degli anni è stata indossata in moltissime occasioni. Oltre che economico (secondo gli esperti vale oltre 15mila sterline, quindi poco meno di 20mila euro) la spilla ha un valore sentimentale. Rappresenta la grande passione di famiglia, i cavalli, e simboleggia i valori di libertà e indipendenza associati a questo animale.