La principessa Anna ad Ascot indossa un vestito di quasi 50 anni fa La proverbiale parsimonia della regina Elisabetta è stata ereditata dalla figlia Anna, che alle corse di Ascot ha indossato un abito azzurro del 1978.

A cura di Beatrice Manca

La principessa Anna, foto di archivio

Re Carlo è noto per essere un re amico dell'ambiente e un paladino della moda sostenibile: conserva nel suo guardaroba abiti che hanno decenni di vita, facendoli rammendare all'occorrenza. Del resto sua madre, Elisabetta II, era famosa per la parsimonia. Kate Middleton ha imparato presto la lezione e sfoggia gli stessi abiti anche a dieci anni di distanza. Ma ogni look ‘riciclato' della principessa impallidisce di fronte all'ultimo outfit della principessa Anna, che ad Ascot ha indossato un abito celeste di quando era ragazza, custodito nell'armadio da più di 50 anni!

La principessa Anna ad Ascot vestita di azzurro

In questi giorni la famiglia reale è impegnata con le corse di cavalli del Royal Ascot, uno degli eventi ippici più famosi al mondo. Se durante il primo giorno di corse la principessa ha sfoggiato un completo satinato verdeacqua, per la terza giornata di corse ha scelto un look molto più estivo. Ha indossato un abito azzurro cielo a maniche corte con gonna plissettata, colletto e bottoni dall'animo vintage, abbinandolo a una giacca senza collo bianca e a guanti coordinati. In testa non poteva mancare un cappello a tesa larga: le corse di Ascot sono famose anche per i copricapi originali delle signore presenti.

Il vestito della principessa Anna è del 1978

L'abito celeste della principessa non era vintage solo nel design, ma apparteneva davvero alla sua gioventù. La sorella del re lo ha indossato per la prima volta nel 1978, durante una visita del presidente del Botswana a Buckingham Palace. All'epoca Anna aveva 28 anni: anche se gli anni passano, la principessa ha mantenuto stessa taglia. E lo stesso stile, pratico ma sempre impeccabile.