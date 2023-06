La principessa Anna al Royal Ascot 2023: niente più divisa, ora è bon-ton col completo verde acqua La principessa Anna non poteva mancare al Royal Ascot 2023, ha partecipato alla prima giornata di corse e ne ha approfittato per lasciare nell’armadio la divisa: ora è tornata a indossare degli abiti bon-ton e principeschi.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese sta vivendo un momento davvero d'oro a livello mediatico: a poco più di un mese dall'incoronazione di Carlo III, evento solenne e tradizionale che ha catalizzato l'attenzione delle tv internazionali per diverse settimane, la curiosità verso ogni indiscrezione che riguarda i Windsor è crescita in modo spropositato. Non sorprende, dunque, che i reali riescano a fare il giro del web a ogni loro apparizione pubblica. Da qualche giorno è partito il Royal Ascot, uno degli appuntamenti ippici più famosi al mondo, in occasione del quale i principi e i re inglesi danno il meglio di loro in fatto di stile sofisticato e bon-ton. In quanti hanno notato il look satinato dall'animo vintage della principessa Anna?

La principessa Anna torna ai completi bon-ton

Se da un lato la regina Camilla ha puntato sul bianco per il suo primo impegno al Royal Ascot 2023, sua cognata, la principessa Anna, ha optato per uno stile retrò ugualmente adorabile e chic. Di recente si era mostrata in pubblico solo in divisa, l'aveva indossata infatti sia all'incoronazione del fratello Carlo che durante il Trooping the Colour, ma ora è tornata ai suoi tanto amati abiti bon-ton dall'animo principesco. Niente più giacca e pantaloni, per la prima giornata alle corse dei cavalli ha scelto un completo in satin verde acqua con tubino al ginocchio dalla linea dritta e soprabito coordinato. Sebbene il tessuto lucido ad oggi venga considerato un tantino vintage, continua a essere super elegante.

La principessa Anna al Royal Ascot 2023

L'omaggio alla mamma Elisabetta II

Per completare il tutto la principessa Anna ha scelto un paio di guanti a contrasto in blu navy, delle calze coprenti e una borsetta di pelle nera portata a tracolla. Naturalmente non poteva mancare il cappellino in pieno stile britannico, un vero e proprio must-have del Royal Ascot, dove le donne invitate fanno a gara per sfoggiare i modelli più colorati e originali. Quello di Anna, in particolare, era a falda larga in rafia verde acqua, dunque coordinato al look, e sul lato aveva un esuberante fiocco arricciato in tinta. Per quanto riguarda i gioielli la principessa ha pensato bene di rendere omaggio a sua mamma Elisabetta II con una parure di perle con collana a doppio filo e orecchini abbinati.