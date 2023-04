La prima volta di Costantino della Gherardesca: “Il primo giorno di scuola peggio del sesso con una donna” Costantino della Gherardesca ha raccontato a Fanpage.it tutte le prime volte più importanti della sua vita. La prima volta che ha fatto sesso è stato “Incredibilmente con una donna”. Ma c’è stato qualcosa di più traumatico: “Il primo giorno di scuola. Atroce, ero disperato. Molto peggio del primo giorno di sesso!”.

A cura di Giusy Dente

Dal primo bacio al primo viaggio, dal primo film al primo lavoro: Costantino della Gherardesca si è raccontato ai microfoni di Fanpage.it ripercorrendo alcune tappe importanti della sua vita. Il conduttore ha alle spalle una lunga carriera televisiva, è da tempo il volto di Pechino Express, un programma che gli continua a dare molte soddisfazioni. Ovviamente il reality fa parte dei suoi ricordi più belli: ha ammesso che non dimenticherà mai quell'avventura cominciata in India. Se questa esperienza la ricorda con gioia e affetto, altre fanno parte invece dei ricordi peggiori, per esempio il primo giorno di scuola (peggiore persino della prima volta che ha fatto sesso).

Sesso e amore, le prime volte di Costantino della Gherardesca

Il primo ricordo di Costantino della Gherardesca, in ambito sessuale, è inaspettato: "La prima volta fu incredibilmente con una donna, molto più grande, in Toscana su una spiaggia". E con una donna è stato anche il primo bacio: "In un prato in Sardegna". A livello sentimentale non ricorda di preciso a chi ha proferito per la prima volta le fatidiche parole Ti amo: "In inglese si dice Y love you anche alla persona che ti vende il dentifricio, quindi non è come in italiano, che lo dici solo alla tua sposa". Ricorda invece molto bene la sua prima cotta: "Una persona non molto giusta o interessante di Cipro, abbastanza imbarazzante".

Costantino della Gherardesca e la scuola

Ma forse la prima volta peggiore che il conduttore ricorda riguarda il primo giorno di scuola: "Atroce: non ricordo nulla se non che ero disperato. Molto peggio del primo giorno di sesso!". Alla scuola è legato anche il ricordo della prima volta in cui ha provato vergogna: "Alle elementari la mia tuta aveva dei buchi ed era a pezzi, contrariamente a quella dei miei compagni. La maestra mi prese in giro per questa cosa davanti a tutti: avevo 6-7 anni".

L'avventura di Costantino della Gherardesca a Pechino Express

Quest'anno a Pechino Express non ci sono solo coppie in gioco, ma c'è anche una coppia di conduttori, due personaggi molto amati, entrambi ex concorrenti del reality seppur in edizioni diverse. Costantino della Gherardesca condivide il timone col wedding planner Enzo Miccio. Il programma nel tempo ha dato molte soddisfazioni a Costantino della Gherardesca, che ne è il volto ufficiale dal 2013. Tanto tempo è passato, ma lui non può dimenticare la prima volta a Pechino Express: "Più o meno 12 anni fa ad Haridwar, in India, dove fanno il bagno nel Gange e c'è una bellissima statua di Shiva".

Proprio ad Haridwar, infatti, si è svolto parte del viaggio della prima edizione di Pechino Express, quella a cui ha partecipato come concorrente per poi essere promosso a conduttore nelle successive edizioni, fino a oggi. Prima del reality aveva svolto diversi altri lavori, televisivi e non. Per esempio il primo giorno di lavoro "È stato la produzione di un servizio fotografico a Londra". Ma qual è stato il primo acquisto coi soldi guadagnati?

Ha rivelato anche questo: "Era una tartina al passion fruit: lavoravo in un negozio che vendeva oggetti a Soho". Ovviamente non sono mancati viaggi di piacere nella vita del 46enne, fatti al di fuori di contesti lavorativi. "Il primo viaggio lungo fu alle Hawaii, a Honolulu, ma non erano vacanze: avevo dei parenti nativi polinesiani. La madre del mio padrino eran polinesiana e cantava per le truppe nella Seconda Guerra Mondiale" ha raccontato.

Paura e felicità, le prime volte di Costantino della Gherardesca

Paura e felicità sono sentimenti intensi e Costantino della Gherardesca li ha ricondotti e due momenti precisi. La paura riguarda un sogno: "Una mano vicino alla porta della mia camera da letto, una mano gigante che si alzava, tipo un'ombra". La felicità lo riporta con la mente all'infanzia: "Mi ricordo i giocattoli di G.I. Joe e di He Man: da lì in poi una discesa!".