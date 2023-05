La moda piange Tina Tuner. L’addio di Donatella Versace e Giorgio Armani: “Era un’amica” Da Bob Mackie a Donatella Versace, l’omaggio del mondo della moda a Tina Tuner, scomparsa a 83 anni.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @giorgioarmani

Il mondo della moda saluta per sempre Tina Turner: la cantante è morta all'età di 83 anni. La regina del rock, famosa per successi come The Best e What's Love Got to do With it non è stata solo un'artista da record ma una vera icona fashion: ha ‘inventato' un nuovo modo di vestire sul palco, fatto di abiti corti e scintillanti, disegnati per seguire il movimento. Tra i tanti omaggi c'è anche quello di Bob Mackie, il suo stilista di riferimento dagli anni Sessanta in poi. Tina Turner amava la moda italiana: Giorgio Armani e Donatella Versace la ricordano come "energia pure" e "una leggenda".

Tina Turner in Bob Mackie

L'amicizia tra Tina Turner e Giorgio Armani

Tra i primi messaggi di cordoglio ad arrivare sui social c'è quello di Giorgio Armani, amico di lunga data. Non era raro, infatti, vedere Tina Turner alle sfilate milanesi del brand. “Ho appreso la notizia della morte di Tina Turner con tristezza e incredulità – ha scritto lo stilista in una nota – con la sua incredibile energia sembrava eterna. La sua musica lo è senza dubbio. Mi mancherà una grande amica, che ho avuto il piacere di vestire molte volte. Nella vita, come sul palco, era energia pura. Sono davvero triste”.

Tina Turner e Giorgio Armani

Anche Donatella Versace ha celebrato la cantante scomparsa con un post sui social, condividendo alcune foto in cui si vede Tina Turner abbracciata al fratello Gianni. "Riposa in pace, leggendaria Tina Turner – ha scritto la stilista – Hai infranto barriere per le donne e le artiste di tutto il mondo, avevi un talento unico. Conserverò nel mio cuore per sempre il tempo passato insieme". Nella foto la cantante indossa un mini abito lingerie ricoperto di paillettes di Versace mentre si scatena sul palco: "Io e Gianni ti volevamo bene, così come tutto il mondo".

Donatella, Gianni Versace e Tina Turner

Lo stilista Bob Mackie: "Nessuna era come lei"

Se fuori dal palco Tina Turner amava l'eleganza di Azzedine Alaïa e Giorgio Armani, sul palco era una creatura di Bob Mackie. Lo stilista delle star – che nel corso degli anni ha vestito anche Diana Ross e Cher – ha disegnato alcune dei look più celebri di Tina Turner, dal body in stile burlesque all'abito con le ali da farfalla fino ai minidress trasparenti, con le paillettes e gli strass che sembravano cucite sul corpo. La loro collaborazione è durata decenni: "Lavorare con lei era sempre una sfida entusiasmante, una vera delizia – ha scritto il designer sui social – Nessuna al mondo era come lei e le volevo davvero bene".