La maxi camicia a quadri diventa un cappotto: il look casual di Valentina Ferragni anticipa l’inverno Domenica di relax con gli amici per Valentina Ferragni, che ne ha approfittato per lasciare spazio allo stile casual. Ha usato una maxi camicia a quadri al posto del cappotto, anticipando il trend che spopolerà in inverno.

A cura di Valeria Paglionico

Dopo aver partecipato a feste e a eventi glamour, incantando tutti con tutine Catwoman e body scollati, Valentina Ferragni si è dedicata al totale relax durante l'ultimo giorno del weekend che si è appena concluso. Se l'ex fidanzato Luca Vezil ha partecipato agli EMA's, apparendo per la prima volta in pubblico dopo la rottura, l'influencer ha preferito rimanere a Milano con gli amici di sempre. Quale migliore occasione di questa per lasciare spazio allo stile comodo e casual? Il capo chiave del suo look è in assoluto la giacca camicia a quadri: l'ha usata al posto del cappotto, anticipando il trend che spopolerà durante l'inverno 2023.

Il look casual di Valentina Ferragni

Avete intenzione di lasciare spazio alla comodità ma senza rinunciare allo stile? Potete imitare il look di Valentina Ferragni, che si rivelerà perfetto per le prime giornate fredde dell'anno. La sorella di Chiara ha abbinato un paio di leggings grigi con lo spacco laterale a un maglione scuro e a un paio di anfibi senza tacco, completando il tutto con il giaccone must di stagione. Di cosa si tratta? Della giacca-camicia a quadri da usare al posto del cappotto. Valentina non ha rinunciato alla passione per le griffe e ha scelto un modello oversize di lana firmato Celine (che sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 1.650 euro).

Valentina Ferragni con la camicia Celine

Come abbinare la camicia check oversize

Il capo che non può proprio mancare nel vostro armadio invernale? La camicia check, meglio se di lana e oversize come quella di Valentina Ferragni. Sono moltissimi i brand che hanno proposto i modelli più svariati, da quelli con i quadretti variopinti a quelli bicolor, l'importante è che l'iconica stampa sia ben visibile. Le giacche-camicia possono essere usate per uscire al posto del cappotto ma vanno benissimo anche su un paio di jeans o su un minidress come delle comuni camicie. Chiara Ferragni l'ha addirittura indossata in casa senza reggiseno, dando prova del fatto che è perfetta per tenersi al caldo tra le mura domestiche. In quanti seguiranno la mania amata dalle sorelle Ferragni?