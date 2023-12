La lista delle persone più stylish al mondo: perché ci sono un’italiana, una sfera e Barbie La lista del New York Times delle persone più “stylish” del 2023 contiene tante sorprese e alcune conferme: ecco chi è l’italiana dallo stile inconfondibile che si è guadagnata un posto nel prestigioso elenco.

A cura di Arianna Colzi

Miuccia Prada

Il New York Times, uno dei quotidiani più influenti al mondo, ha stilato la classifica delle 71 persone più cool del 2023. In realtà, non si tratta di una classifica ma di una lista. Secondo la redazione del giornale statunitense, i criteri che hanno permesso di scegliere i personaggi da inserire sono stati molteplici. Per questo troviamo attori, tennisti, sportivi, politici, musicisti e sì, non manca ovviamente Gwyneth Paltrow che, dalle aule di tribunale, ha lanciato il trend dell'anno: il quiet luxury. Tra le persone incluse nella lista, c'è una sola italiana, simbolo di un'eleganza davvero senza tempo.

La classifica del New York Times delle persone più stylish

Tra i nomi che non vi aspettereste di trovare in questa lista ci sono personaggi che non sono persone. Sì, esatto ci sono alcuni membri della prestigiosa lista che sono semplicemente "cose", come la Sphere, la sfera di Las Vegas dove si tengono dei resident concert, ossia spettacoli interattivi in una bolla che riproduce sugli schermi il concerto che si sta svolgendo in quel momento. Un altro oggetto che troviamo sono le borse in Succession, un accessorio simbolo del lusso sussurrato che la serie tv americana ha contribuito a diffondere. Altre cose e non persone sono: le foto con l'intelligenza del Papa, le Barbie, la figura sulla barca di Jeff Bezos, che si dice sia ispirata alla figura della moglie Lauren Sánchez.

La Sphere a Las Vegas

I 71 personaggi più "stylish" del Nyt: chi è l'unica italiana presente

Molti di voi avranno già indovinato, perché è l'italiana più influente e cool da molti decenni ormai. Si tratta di Miuccia Prada, che, a 74 anni, è ancora una delle persone più influenti nel mondo della moda internazionale. Il suo stile e la sua figura sembrano rimanere una costante in un mondo di designer che continuano a cambiare. Questo approccio le è valso un posto nel prestigioso elenco.

Miuccia Prada

Tuttavia, come sottolinea anche la fashion editor del New York Times, Vanessa Friedman, Miuccia Prada ha saputo cambiare, pur rimanendo la stessa (Gattopardo dixit), sulle passerelle: non a caso, Miu Miu è il brand più desiderato dell'anno e la sua idea di femminile è incredibilmente contemporanea e attuale. Per questo motivo, il quotidiano statunitense l'ha nominata anche la donna più influente nel mondo della moda del 2023. Non ci stupisce, dunque, che l'unica italiana nella classifica dei più "stylish" sia l'unica presente.

Miuccia Prada al Met Gala 2023

Chi sono gli altri personaggi nella lista del Nyt

Come prevedibile, nell'elenco c'è la persona più influente dell'anno: Taylor Swift. La sua influenza ha raggiunto tutti gli ambiti della società, dall'economia alla moda, rendendola un fulcro nel dibattito pubblico internazionale. Tra gli altri personaggi c'è anche il giocatore di football americano Travis Kelce, già protagonista di campagne pro vax (in un ambiente come il football tendenzialmente più conservatore) e di servizi fotografici per grandi magazine. Inoltre, con Swift, costituisce la coppia più chiacchierata d'America.

Taylor Swift sugli spalti a una partita di Travis Kelce

Non mancano anche altri sportivi come gli statunitensi Coco Gauff, stella nascente del tennis mondiale e ultima trionfatrice degli US Open, e Frances Tiafoe, anche lui tennista che in campo si fa riconoscere anche per i completi super cool. Non stupisce che ci siano due tennisti, visto che quest'anno la moda e la racchetta si sono incrociate più che mai. Tornando alla moda, tra i personaggi con lo stile più iconico il Nyt inserisce Phoebe Philo, Pharrell Williams e lo stylist delle star (vedi alla voce Zendaya) Law Roach. Tra i divi che si sono fatti notare per il loro stile decisamente fuori dagli schemi della moda tradizionale maschile, troviamo Jacob Elordi, idolo indiscusso a Venezia, Paul Mescal e l'internet daddy Pedro Pascal.

Paul Mescal alla sfilata di Gucci Ancora