La Hollywood di Ferragamo e le pellicce fluo di MSGM: il meglio del quarto giorno di sfilate a Milano Dalla lingerie di Dolce&Gabbana ai cappotti yeti di MSGM, dai guanti di Ermanno Scervino ai look anni Trenta di Ferragamo: il meglio dalle sfilate della quarta giornata di Fashion Week.

A cura di Beatrice Manca

MSGM

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Settimana della Moda Donna Autunno/Inverno 2023-24 è arrivata al quarto giorno di sfilate: Dolce&Gabbana sono i protagonisti di sabato, con una sfilata in lingerie dove era presente anche Kim Kardashian con un look scintillante. Ma la giornata è ricca di sfilate: dall'omaggio di Ermanno Scervino all'eleganza di Ava Gardner agli accessori furry colorati di MSGM, ecco il meglio dalle passerelle di sabato 25 febbraio 2023.

L'omaggio a Ava Gardner di Ermanno Scervino

Tra lunghi guanti e abiti bustier lucenti va in scena la sfilata di Ermanno Scervino ispirata alle dive. Anzi, alla diva per eccellenza: Ava Gardner nel film La Contessa Scalza. Nella collezione i vezzi da diva ci sono tutti: l'eleganza assoluta del bianco e del nero, gli abiti da sera scintillanti, la lingerie in pizzo che spunta da cappotti avvolgenti a pelo lungo in lana pettinata. Non una mera citazione della vecchia Hollywood, però: pennellate di verde lime, look in pelle, stivali e ironiche borse cuore rendono il guardaroba contemporaneo e assolutamente portabile.

Ermmano Scervino

Hollywood secondo Ferragamo

La seconda collezione di Maximilian Davis da Ferragamo si ispira alle star dei film degli anni Trenta. Non solo perché Hollywood è sempre fonte di ispirazione per la moda, ma anche – e soprattutto – perché è lì che Salvatore Ferragamo impara a disegnare le calzature che avrebbero conquistato le dive di tutti i tempi.

La sfilata co-ed Autunno/Inverno 2023-24 presenta cappotti a pelo lungo o con allacciatura laterale, giacche avvitate e look monocromatici in aragosta, blu elettrico o bianco ottico completate da maxi accessori.

Ferragamo

Gli accessori peluche di MSGM

L'inverno 2023-24 immaginato da MSGM si accende di tinte pop – dal giallo al viola, fino al rosso e al verde salvia – e stampe floreali. Tra abiti specchio, maglieria e maxi fiocchi il vero oggetto del desiderio sono gli accessori, che cavalcano la tendenza "furry" anche per il prossimo inverno: sottobraccio porteremo borse morbide come peluche, ai piedi sandali e pump coperte di pelo colorato. Perché un po' di leggerezza, ogni tanto, ci vuole.