La guerra degli abiti royal: Delphine del Belgio accusata di copiare i look di Kate Middleton Che succede se una principessa ‘ruba’ i vestiti di un’altra principessa? La somiglianza tra il vestito azzurro di Delphine del Belgio e quello verde di Kate Middleton ha sollevato un caso.

A cura di Beatrice Manca

Essere un'icona di stile significa essere ammirata, applaudita e anche copiata. Lo sa bene Kate Middleton: i suoi outfit ispirano la moda e vanno, puntualmente, sold out. Ma che succede se a copiarla è un'altra principessa? In queste ore i social sono presi d'assalto da un ‘dramma' di stile tra reali: del resto è estate, e niente accende il gossip come una faida (vera o presunta) di sangue blu. La questione è questa: Delphine, figlia del re Alberto II del Belgio, è stata fotografata un abito azzurro a maniche lunghe che ricorda moltissimo un vestito indossato dalla principessa del Galles il mese scorso.

Delphine del Belgio e l'abito ‘copiato' a Kate Middleton

Facciamo un passo indietro. Lo scorso giugno Kate Middleton ha preso parte alla parata di Trooping the Colour (la prima da principessa del Galles) con un abito verde smeraldo a maniche lunghe. Il modello è stato creato per lei da Andrew Gn, designer originario da Singapore, ed era caratterizzato da finiture in raso e grandi bottoni gioiello, sui taschini e sull'abbottonatura centrale.

Kate Middleton in Andrew Gn

Avanti veloce fino a luglio, quando la famiglia reale del Belgio fa una pubblica uscita durante la parata militare per la festa nazionale. Tra le più fotografate c'è proprio la principessa Delphine, che indossa un abito azzurro dalla stampa fantasia. La linea del vestito, però, è pressoché identica a quello della principessa britannica: stesso scollo tondo, stesso profilo in raso con bottoni gioiello, stessi taschini. Scoppia il caso, e tutti sui social mettono a confronto le fotografie: casualità?

Delphine del Belgio in Atelier Exc e scarpe Morobé

Da dove nasce la somiglianza tra i due vestiti

La notizia attira l'attenzione della stampa: il sito olandese HLN cita addirittura lo stilista Andrew Gn, che sui social avrebbe definito il vestito di Delphine "una copia spudorata di una mia creazione". Il vestito di Delphine è firmato Atelier ExC, che ha realizzato il modello a partire da una silhouette molto classica e già nota al mondo della moda: i modelli vintage di Chanel. Sarebbe questa ‘ispirazione comune' a determinare la somiglianza tra i due vestiti, quindi, e non un plagio. Tra l'altro, è stata la stessa principessa Delphine a disegnare la vistosa stampa, postando orgogliosamente sui social l'outfit con scarpe azzurre di Morobé: immaginiamo che Kate Middleton, sfoggiando un aplomb tipicamente inglese, abbia archiviato la questione con un'alzata di spalle…