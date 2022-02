La Disney realizzerà nuove comunità residenziali: sarà il posto più magico della Terra Vivere in una casa disegnata da Walt Disney non sarà solo una fantasia ma presto realtà con Storyliving by Disney, le nuove comunità residenziali dove provare la magia Disney.

A cura di Clara Salzano

The Walt Disney Company ha annunciato di voler costruire le Storyliving by Disney

Chi ha avuto la possibilità di andare da bambino nel parco Walt Disney World ricorderà l'emozione di vedere le case dei diversi personaggi Disney e il desiderio di poterci vivere. Oggi quel sogno diventa realtà: The Walt Disney Company ha annunciato di realizzare nuove comunità residenziali dove vivere la magia Disney. Si chiameranno Storyliving by Disney e porteranno a compimento un progetto di Walt Disney accantonato nel 1966.

La prima comunità residenziale Disney sorgerà a Rancho Mirage, nella Coachella Valley in California

Saranno gli stessi creatori dei parchi Walt Disney a disegnare le Storyliving by Disney. La prima comunità sorgerà a Rancho Mirage, nella Coachella Valley in California. La compagnia ha scelto di partire da questo luogo perché qui Walt Disney aveva una casa e trascorreva le vacanze con la sua famiglia. Non c'era posto migliore di un luogo legato alla felicità e a l tempo libero per Walt Disney stesso. Inoltre la comunità sorgerà in una splendida valle circondata dalle montagne e comprenderà non solo le residenze da sogno ma ogni struttura di servizio necessario per programmi di benessere, intrattenimento, attività filantropiche, seminari e molto altro.

Come sarà una Storyliving by Disney

La notizia è giunta in concomitanza con le celebrazioni dei 50 anni di Walt Disney World e i 30 anni di Disneyland Paris: "Per quasi 100 anni, la Disney ha condiviso storie che hanno toccato i cuori e le menti di persone in tutto il mondo", ha dichiarato Josh D'Amaro, presidente di Disney Parks, Experiences and Products. “Mentre ci prepariamo ad entrare nel nostro secondo secolo, stiamo sviluppando modi nuovi ed entusiasmanti per portare la magia della Disney alle persone ovunque si trovino, espandendo la narrazione alla vita. Non vediamo l'ora di accogliere i residenti in queste bellissime e uniche comunità Disney dove possono vivere la loro vita al massimo".