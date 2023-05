Kim Kardashian ricorda Karl Lagerfeld dopo il Met Gala: “Mi fotografò con North nella mia pancia” Kim Kardashian è tornata a parlare della sua esperienza al Met Gala e lo ha fatto con un dolce ricordo di Karl Lagerfeld. In quanti ricordano quando è stata fotografata dal kaiser col pancione?

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian è stata ancora una volta tra le grandi protagoniste del Met Gala: se lo scorso anno aveva lasciato tutti senza parole con il look alla Marilyn Monroe (con tanto di abito appartenuto alla diva), in questo 2023 ha calcato il red carpet con una preziosa creazione tempestata di perle bianche firmata Schiaparelli. L'obiettivo? Rendere omaggio a Karl Lagerfeld e allo stesso tempo citare se stessa. Il vestito che ha richiesto oltre 1.000 ore di lavoro non solo era un tributo ad alcuni degli accessori preferiti dello stilista, le perle, ma reinterpretava anche l'outfit di uno dei servizi fotografici iconici di Kim. Oggi la regina dei selfie è tornata a ricordare il kaiser della moda e lo ha fatto con degli scatti dolcissimi e dal profondo valore simbolico.

Kim Kardashian fotografata da Karl Lagerfeld

Sono passate poche ore dalla fine del Met Gala 2023 e Kim Kardashian non può fare a meno di continuare a parlare dell'esperienza. Sui social ha infatti ricordato i suoi primi momenti con Karl Lagerfeld, il kaiser della moda a cui è stata dedicata la nuova edizione dell'evento. Era il 2013 quando venne immortalata proprio da quest'ultimo per un servizio della rivista CR Fashion Book: oltre a essere uno dei designer più visionari della moda, lo stilista era anche un talentuoso fotografo e non ci pensò due volte a trasformare Kim nella sua musa. La star posò in total black sullo sfondo di una libreria e la cosa particolare è che in tailleur e reggiseno mise in mostra il pancione.

Karl Lagerfeld e Kim Kardashian sul set

Le foto col pancione di Kim Kardashian

Il motivo per cui Kim Kardashian è particolarmente legata a quelle foto? Non solo sono state realizzate da Karl Lagerfeld ma hanno anche immortalato un momento della sua vita magico e speciale.

Kim Kardashian e Karl Lagerfeld

Nella didascalia ha infatti scritto: "Il mio primo servizio di moda in assoluto con North nella mia pancia. Ho partorito poche settimane dopo". All'epoca Kim non avrebbe mai immaginato che nel giro di pochi anni sarebbe diventata una vera e propria imprenditrice ma la cosa certa è che si godeva al massimo sia il successo che la prima gravidanza. In quanti ricordavano questi dolcissimi scatti col pancione? Rivedere Karl Lagerfeld dietro la macchina da presa ad oggi non può che fare un certo effetto.