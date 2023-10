Kim Kardashian lotta contro la crisi climatica a colpi di capezzoli Kim Kardashian lancia il reggiseno con i capezzoli: cosa c’entra la crisi climatica con il video promozionale del nuovo nipple bra di Skims.

A cura di Arianna Colzi

Kim Kardashian indossa il nuovo reggiseno

Anche Kim Kardashian scende in campo contro la crisi climatica. Il genio imprenditoriale della più celebre delle sorelle Kardashian è indubbio, come si vede anche nella campagna ideata per il lancio del nuovo reggiseno di Skims, l'Ultimate Nipple Push up bra. Per promuovere il nuovo prodotto del suo brand di shapewear, l'imprenditrice ha girato un reel sarcastico ma dal contenuto quanto mai serio e urgente.

Un fermo immagine del reel promozionale di Skims

Kim Kardashian lancia un reggiseno contro il riscaldamento globale

"La temperatura della Terra sta diventando sempre più calda. Il livello del mare si sta alzando. Le lastre di ghiaccio si stanno riducendo e io non sono una scienziata, ma credo che ognuno possa usare le proprie capacità per fare la sua parte". Tuta modellante, occhiali da vista e l'aria da Regina George di Mean Girl, Kim Kardashian inizia così "a fare la sua parte" nel video promozionale del nuovo reggiseno Skims. Se il tono del video sembra inizialmente sarcastico, il messaggio è quanto mai serio. Le affermazioni di Kardashian sono tutte vere: la crisi climatica è qui, ora, ed è una problematica urgente. Il punto di partenza del video, però, si ricollega alle caratteristiche del prodotto.

Il reggiseno con i capezzoli in vista di Skims

Vi è sicuramente capitato, dopo aver sudato o nelle giornate più fredde, che i vostri capezzoli sbucassero fuori dalla maglietta, creando un po' di imbarazzo? Ecco, Kim Kardashian trasforma l'imbarazzo di ognuno in un motivo di vanto. Il reggiseno push up, infatti, ha dei finti capezzoli incorporati. Il capo, disponibile in sei colori diversi, sarà disponibile dal 31 ottobre. Il reel pubblicato sui canali social di Skims si conclude con una frase provocatoria che, però, riassume il dramma del riscaldamento globale: "Non importa quanto faccia caldo, sembrerai sempre fredda. Alcuni giorni sono duri, ma questi capezzoli lo sono di più e, a differenza degli iceberg, non andranno da nessuna parte".

Un’immagine della campagna di Skims

Ma Kim Kardashian non si limita solo a sensibilizzare a parole sulla tragedia della crisi climatica. Il 10% del ricavato dalle vendite del reggiseno push up, infatti, andrà a 1% for the Planet, un'organizzazione che sostiene azioni contro la crisi climatica, tutelando il pianeta.

Kim Kardashian indossa il reggiseno con i capezzoli

Se vogliamo aggiungere una nota a margine l'ironia di Kim Kardashian non sta solo nelle parole del reel ma anche nei fatti. Il brand di intimo modellante è infatti reduce dal lancio di un'altra collezione, quella della linea uomo, pochi giorni fa: un numero di produzioni piuttosto elevato in un arco di tempo breve. Una notizia che sicuramente non aiuta a ridurre le emissioni di CO2 che danneggiano il pianeta.