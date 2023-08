Kim Kardashian e la mania per il vintage Chanel: quanto costano gli accessori d’archivio La it girl americana ha scelto per un evento benefico borsa e collana firmati dalla Maison francese. Ma la passione per il second hand di Chanel è emerso anche dal suo viaggio in Giappone, dove ha scovato la collana indossata da Margot Robbie nel film Barbie.

A cura di Annachiara Gaggino

È Chanel mania per Kim Kardashian. Dopo il sodalizio pluriennale con Balenciaga e la partnership con Dolce&Gabbana, con cui ha collaborato per la collezione Primavera/Estate 2022-23, ora la It-girl americana predilige la storica Maison francese. La regina dei reality ha infatti sfoggiato accessori griffati Chanel nel corso dei una serata benefica a Los Angeles per This Is About Humanity, l'organizzazione che aiuta le comunità vulnerabili al confine tra Tijuana e gli Stati Uniti.

Kim Kardashian arriva all’evento charity di This Is About Humanity

L'evento, organizzato nella casa dell'attore Henry Winkler (alias Fonzie di Happy Days) ha visto la partecipazione anche alla capostipite della famiglia più famosa d'America, Kris Jenner, fotografa assieme a madre di Meghan Markle, Doria Regland, che per l'occasione ha sfoggiato un abito hippie. Per la serata Kim Kardashian ha scelto un vestito aderente nero, arricchito da una maxi cintura in pelle in vita ma ad attirare l'attenzione è stata un'altra cintura: quella che la socialite portava al collo. Kim trasforma l'accessorio vintage a catena con una placca dorata ricoperta di strass che riporta il nome della Maison, in una vistosa collana. Un modello simile è in vendita su un sito second hand per 4.500 dollari. In pendant con l'outfit, la fondatrice di Skims ha scelto di abbinare una borsa a bauletto nero trapuntata, sempre firmata Chanel, una Vanity bag in pelle dal valore di 3.400 dollari.

Il nuovo hair look di Kim Kardashian

Una scelta di stile che non è passata inosservata è stata la nuova acconciatura della star americana. I capelli raccolti lasciavano spazio a una frangetta che le incorniciava il viso. Sarà stata una parrucca o Kim Kardashian ha veramente deciso di darci un taglio? I suoi cambi in fatto di chioma ormai non si contano, negli anni è passata da bob cut molto trendy a lunghi capelli da sirena, a volte raccolti in trecce altre in tiratissime code di cavallo. Ma la sua scelta più audace e chic è sicuramente stato il biondo ossigenato, che l'ha resa la protagonista della copertina di Interview Magazine con degli scatti che la ritraggono davanti alla bandiera degli Stati Uniti e che ricordavano i servizi fotografici di Pamela Anderson degli anni Novanta.

La passione per il vintage di Kim Kardashian

L'imprenditrice non è nuova alla ricerca di pezzi d'archivio. Come dimenticare quando, al Met Gala dell'anno scorso, ha sfoggiato il vestito originale indossato da Marylin Monroe in occasione del compleanno di John Fitzgerald Kennedy. Qualche giorno fa, inoltre, nel corso di un viaggio in Giappone assieme alla primogenita North, Kim Kardashian ha scovato nel negozio Vintage Ecoland una borsa Chanel rosa e un girocollo della Maison datato 1995. Non una collana qualsiasi, ma lo stesso modello indossato da Margot Robbie nel film evento Barbie. L'influencer ha postato un selfie nelle sue storie Instagram che la ritrae, oltre che con i pezzi appena acquistati, assieme al commesso del negozio scrivendo: "Il miglior shopping di sempre in Giappone. Sono nella mia borsa Barbie". La boutique avrà sicuramente apprezzato la pubblicità che è derivata dal tag.