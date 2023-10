Kate Middleton ricorda Diana col blazer blu elettrico: in autunno la giacca si abbina alle sneakers Kate Middleton ha fatto visita a una associazione a Marlow in occasione della Giornata mondiale della salute mentale: ecco il look chic e casual con cui ha reso omaggio a Diana.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton e il principe William sono molto attivi sul piano sociale e negli ultimi giorni hanno approfittato della Giornata mondiale della salute mentale per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere della propria mente, soprattutto tra i giovani. Dopo aver fatto visita alla Nottingham Trent University per parlare a docenti e studenti, nelle ultime ore la coppia reale è volata a Marlow, per la precisione al Bisham Abbey National Sports Center, dove ha preso parte a un seminario di fitness mentale gestito dall'organizzazione benefica SportsAid, di cui la principessa è mecenate dal 2013. Ad attirare le attenzioni dei media è stata proprio Kate, che ha colto l'occasione per mixare glamour e stile sportivo.

Il blazer low-cost di Kate Middleton

Il capo autunnale che Kate Middleton considera un vero e proprio must? Il blazer, meglio se in tonalità accese come il rosso fuoco o il giallo vitaminico. Durante la visita a Marlow è tornata a indossarlo, ma questa volta in versione low-cost. La principessa ha infatti sfoggiato una giacca blu cobalto di Zara, un modello lungo e doppiopetto con bottoni gold e spalline imbottite. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 65,95 euro. In molti non hanno potuto fare a meno di paragonare la principessa con la compianta Lady Diana, anche lei appassionata di blazer dalle tinte forti, che ne indossò uno molto simile a quello di Kate nel 1995 durante il primo giorno di William all'Eton College.

Kate Middleton con la giacca di Zara

Kate Middleton ricicla gli orecchini "simbolici"

Per completare il tutto la principessa del Galles ha scelto una semplice t-shirt bianca a girocollo e un paio di jeans skinny dal lavaggio scuro, "imitando" Camilla che proprio qualche giorno fa si era mostrata in pubblico con degli inediti pantaloni in denim. A fare la differenza sono state le scarpe: niente tacchi, Kate ha preferito un paio di sneakers bianche, così da poter giocare a pallavolo con i presenti. Ha poi sfoggiato ancora una volta gli orecchini low-cost a forma di stella di Ear Sass, un regalo di Sarah Renton, allenatrice del Maidenhead Rugby Club nonché cugina di Sophie McGown, la fondatrice del brand, che ha dedicato il gioiello alla defunta figlia Issy Phipps, che a inizio anno si è tolta la vita a inizio anno.

