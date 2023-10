Camilla dice addio agli abiti bon-ton e indossa i jeans skinny: perché il look è rivoluzionario La regina Camilla ha cambiato radicalmente stile: ha detto addio agli abiti bon-ton e ha sorpreso tutti con un paio di jeans skinny. Per quale motivo l’outfit può essere considerato rivoluzionario?

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a vedere Camilla Parker Bowles in versione bon-ton ogni volta che è apparsa di fronte i riflettori: abiti midi colorati, décolleté col tacco medio, cappotti in tinta e cappellini in pieno stile britannico, ancor prima di essere incoronata insieme al marito Carlo III è sempre stata regina di eleganza. Di recente, però, ha dato una drastica svolta al suo stile e non ha avuto paura di mostrarsi per la prima volta in pubblico con un adorabile look casual. Niente gonne e soprabiti chic, ora la regina indossa i jeans skinny: ecco per quale motivo la sua scelta fashion può essere considerata rivoluzionaria e di rottura rispetto al tradizionale dress code reale.

Il look casual della regina Camilla

Lo scorso weekend la regina Camilla ha partecipato al Festival letterario di Braemar, un villaggio delle Highland scozzesi, dove non solo ha sponsorizzato il suo club del libro, The Queen's Reading Room, ma ha anche assistito al talk tenuto dal figlio Tom Parker Bowles. L'evento non rientrava nella sua agenda reale, dunque vi ha preso parte in modo informale, pur consapevole del fatto che ci sarebbero stati i paparazzi. Sarà perché non si trattava di un evento istituzionale o perché semplicemente voleva stare comoda, ma la cosa certa è che la sovrana ha puntato tutto su un paio di jeans skinny, abbinandoli a maglioncino blu con scollo a V, camicia bianca e giacca coordinata. Non sono mancati degli stivaletti blu scamosciati e una delle sue borse preferite, quella in pelle verde di Demellier London.

Camilla in versione bon–ton

Camilla regina in jeans

Per quale motivo la sua scelta di stile può essere considerata rivoluzionaria? In Inghilterra le regole dell'etichetta sono molto rigide e solitamente non consentono a una regina di presentarsi a un evento istituzionale in versione casual. Come se non bastasse, per decenni Elisabetta II ha abituato i sudditi ai suoi completi colorati con giacche e gonne coordinate, rendendo praticamente impossibile vedere una sovrana in jeans. Nel resto d'Europa le cose vanno diversamente, basti pensare al fatto che spesso Letizia di Spagna o Rania di Giordania hanno influenzato le mode internazionali con i loro pantaloni in denim. Grazie a Camilla il dress code imposto dal protocollo diventerà un tantino più "fluido"? L'unica cosa certa è che la regina continua a vantare una classe innata anche con i jeans.