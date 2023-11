Kate Middleton, qual è il trucco per evitare di rispondere alle domande personali Avete notato che Kate Middleton non risponde mai alle provocazioni, rimanendo sempre elegante e impeccabile? Ecco qual è il trucco che usa per evitare le domande troppo personali.

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il trucco di Kate Middleton per sviare le domande troppo personali in pubblico

Cosa risponde la principessa a chi vorrebbe sapere di più sulla sua vita privata

Kate Middleton potrà pure non essere nata "con sangue blu" ma da quando è entrata ufficialmente a far parte della Royal Family inglese ha dimostrato di essere una principessa perfetta, la consorte che il principe William aveva sempre desiderato. In pubblico è impeccabile, rispetta tutte le regole imposte dall'etichetta reale e non risulta mai eccessiva, stanca o provata: insomma, sembra aver sempre avuto un animo "reale". Così come a tutti i Windsor, anche a lei viene richiesto di mantenere una certa privacy su ciò che avviene a palazzo ma la cosa che in pochi sanno è che si serve spesso di un preciso "trucco" per evitare di rispondere alle domande indiscrete: ecco di cosa si tratta.

Leggi anche Kate Middleton, qual è il significato simbolico dei tre anelli che porta sempre al dito

Kate Middleton è la reale più esposta alle domande indiscrete

Da qualche anno a questa parte la Royal Family gode di una certa "notorietà" ma, nonostante ciò, continua a essere molto chiusa quando si parla di ciò che avviene a debita distanza dai riflettori. Non sorprende, dunque, che siano moltissimi coloro che provano a decifrare ogni gesto fatto in pubblico per scovare i segreti più nascosti di casa Windsor. Kate Middleton, ormai considerata icona di stile e di eleganza a livello internazionale, sembra essere la più "esposta" alle domande invadenti e personali, come fa a evitarle? Al di là della natura indiscreta che da sempre la contraddistingue, non risponde alle provocazioni con un metodo infallibile probabilmente "ereditato" dai genitori che non hanno mai dato motivo di parlare di loro.

Kate Middleton

L'aneddoto su Kate Middleton

A rivelare il trucco usato da Kate è stato Rami Malek, che la incontrò personalmente nel 2019 allo show di Jimmy Kimmel. All'epoca la principessa aveva appena partorito Louis e, nel momento in cui l'attore fece riferimento al fatto che la gravidanza fosse estenuante, lei si limitò a rispondere "Perché?" per poi cambiare discorso con la domanda "E tu soprattutto, come stai?". Nonostante ciò, Rami Malek continuò con insistenza sull'argomento ed fu a quel punto che Kate rispose nel modo più elegante e regale possibile: con uno sguardo. È questo il gesto di cui si serve ancora oggi quando intende rimanere in silenzio ed evitare di rivelare qualcosa di estremamente privato.