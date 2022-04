Kate Middleton, per essere una principessa perfetta ha preso lezioni private dalla regina Come ha fatto Kate Middleton a diventare una Royal perfetta nonostante le origini borghesi? Si è fatta aiutare dalla regina Elisabetta II, che le ha dato delle lezioni private prima del matrimonio con William.

A cura di Valeria Paglionico

La storia di Kate Middleton sembra essere una vera e propria fiaba: nonostante le origini borghesi è riuscita a sposare il principe più ambito d'Europa e ancora oggi, dopo oltre 10 anni di matrimonio, i due sono innamoratissimi e inseparabili. Entrare nella Royal Family senza intoppi e cadute di stile, però, per lei non è stato così semplice come si potrebbe immaginare. È risaputo che i Windsor siano legati a una rigidissima etichetta e tutti coloro che vivono a corte sono tenuti a rispettarla. Chi ha dato delle lezioni alla Duchessa prima del matrimonio con l'erede al trono? La regina Elisabetta II in persona.

Da ragazza universitaria a Duchessa, l'evoluzione di Kate

Su Amazon Prime è arrivato Kate Middleton: Working Class to Windsor, il documentario che racconta i dettagli privati della vita della Duchessa da quando era una semplice ragazza universitaria a quando è diventata una Windsor. Il dettaglio che ha attirato maggiormente le attenzioni del pubblico? Prima del matrimonio con William Kate avrebbe preso lezioni su "come essere una perfetta moglie royal" ma la cosa che in pochi sanno è che è stata la sovrana ad aiutarla. La Middleton ha infatti sempre avuto un enorme sostegno da parte della famiglia reale inglese e non sorprende che la stessa Elisabetta le abbia spiegato tutto ciò che bisogna a che non bisogna fare per essere impeccabili e bon-ton a corte.

Cosa ha imparato Kate Middleton dalla regina

Come sedersi in pubblico, a chi fare riverenza, quale forchetta usare, come scendere dalla carrozza senza far alzare il vestito e qualsiasi altra regola del galateo reale: questi sono stati i temi affrontati dalla regina durante le lezioni pre-matrimoniali date a Kate Middleton. La monarca, inoltre, avrebbe aiutato la moglie di William anche a decidere quale potesse essere il suo titolo reale. Alla fine la scelta è ricaduta su Catherine, Sua Altezza Reale la Duchessa di Cambridge, appellativo che ancora oggi viene usato a livello internazionale. A sostenere Kate, anche Camilla Parker Bowls che, consapevole del fatto che la Duchessa non proveniva dal mondo "reale", non ha esitato a darle qualche consiglio. Il risultato? A giudicare dall'innata eleganza della Middleton, è stato assolutamente perfetto.