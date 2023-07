Kate Middleton, il segreto della sua linea è la colazione a base di porridge Come fa Kate Middleton a essere energica durante i suoi mille impegni quotidiani? Prepara personalmente la colazione, puntando tutto sul porridge.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton non è solo una delle principesse più famose d'Europa, è anche un'indiscussa icona di bellezza e di stile capace di influenzare le mode e le tendenze contemporanee con le sue scelte iper fashion. Ogni volta che appare in pubblico è sempre meravigliosa e impeccabile ma come fa a tenersi in forma tra i mille eventi lavorativi a cui prende parte e gli impegni familiari col marito William e i figli George, Charlotte e Louis? Si prende cura della sua alimentazione a partire dalla colazione: ecco cosa mangia nelle prime ore del mattino.

Il porridge amato da Kate Middleton

Il segreto di Kate Middleton per trovare l'energia necessaria per affrontare la giornata ricca di impegni? Preparare personalmente una colazione ricca di nutrienti. Ogni mattina la principessa mangia il porridge, la tradizionale zuppa a base di fiocchi d'avena che arricchisce con mirtilli, fragole, fettine di banana, mandarino, noci sbriciolate, semi di chia e un cucchiaino di burro di arachidi. Punta sulla cottura plant-based, ovvero a base di latte mandorla o di cocco. Il motivo per cui le piace molto va al di là del semplice gusto: bastano pochi minuti per cucinarlo, così da darle la possibilità di dedicarsi anima e corpo ai preparativi per gli eventi a cui dovrà partecipare. La giornalista inglese Andrea Blazquez, redattore lifestyle del quotidiano Express, ha provato a fare la colazione di Kate per una settimana ed è riuscita a dimagrire di mezzo chilo.

Porridge ai frutti rossi

I benefici del porridge?

Perché il porridge sta diventato sempre più amato a colazione? Si tratta di una ricetta semplicissima da cucinare ma che allo stesso tempo è fonte di vitamine, proteine, ferro, sali minerali e carboidrati, utile a stimolare le digestioni molto lente. Infonde una sensazione di stomaco pieno che dura molte ore, così da evitare la fame nervosa che porta a mangiare snack e spuntini. Aiuta a mantenere bassi i livelli di colesterolo, stimola la produzione di energia e si adatta a ogni tipo di abitudine alimentare. In quanti prenderanno ispirazione dalla dieta della principessa?