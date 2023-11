Kate Middleton, il consiglio di Camilla per “tenersi stretto” il principe William Sul rapporto tra Kate Middleton e la regina Camilla si è detto di tutto ma solo di recente è emersa una nuova indiscrezione: prima del fidanzamento con William l’attuale sovrana diede un consiglio molto particolare alla nuora.

A cura di Valeria Paglionico

La regina Camilla e Kate Middleton sono le donne più influenti della Gran Bretagna e non sorprende che su di loro e sul rapporto che hanno instaurato sia stato detto davvero di tutto: da un lato ci sono coloro che le ritengono così unite da essersi "coalizzate" contro Meghan Markle, dall'altro chi parla di una reciproca antipatia che avrebbe creato non poche tensioni a corte. La cosa certa è che continueranno ancora a lungo ad attirare l'attenzione dei media, stimolando la fantasia dei più curiosi. In un recente libro sulla Royal Family l'autore Robert Lacey si sarebbe addirittura lasciato sfuggire il consiglio che l'attuale regina diede a Kate ai tempi del fidanzamento con William : ecco di cosa si tratta.

Il consiglio della regina Camilla

Robert Lacey è uno degli autori più esperti sulle vicissitudini della Royal Family e nel suo nuovo libro Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult ha raccontato anche del discusso rapporto tra Kate e Camilla. Nel momento in cui la relazione tra William e l'attuale principessa del Galles cominciò a diventare stabile, la regina le diede un consiglio molto particolare per "tenerselo stretto": adattare completamente la sua agenda e la sua vita alle esigenze del fidanzato erede al trono. Kate Middleton, però, non si lasciò influenzare, anzi fece esattamente il contrario per un motivo molto semplice: gli impegni di William non erano "adattabili" ai suoi e annullarsi non avrebbe giovato al rapporto.

Kate Middleton e Camilla Parker Bowles

La strategia di Kate per sposare William

Nel libro, inoltre, si parla di una precisa strategia messa in atto dalla principessa del Galles per condurre William all'altare. Inizialmente la proposta di matrimonio non arrivava e fu proprio in quel momento che Kate utilizzò un escamotage: impostare un suo percorso di carriere indipendente, visto che apparire bisognosa e non indipendente non avrebbe convinto un erede al trono a sposarla. È risaputo che prima del Royal Wedding lavorò prima nel reparto accessori del marchio inglese di moda JigSaw, poi nell'azienda di famiglia Party Pieces, stando sempre attenta ai paparazzi e concedendogli spesso delle foto. Abbandonò poi le sue mire "imprenditoriali" dopo il fidanzamento ufficiale nel novembre 2010, diventando ufficialmente la futura regina consorte d'Inghilterra.