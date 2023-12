Kate e Pippa Middleton, qual è l’originale soprannome che avevano ai tempi dell’università Kate e Pippa Middleton sono tra le donne più famose al mondo ma in quanti conoscono le indiscrezioni che le riguardano risalenti ai tempi dell’università? Ecco qual è il soprannome che si guadagnarono all’epoca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Kate Middleton viene ormai considerata la principessa perfetta: sempre impeccabile ed elegantissima in pubblico, ha dato prova di avere un animo "reale" nonostante non sia nata col sangue blu. La sua storia d'amore con William è diventata una vera e propria "fiaba contemporanea" e non sorprende che ancora oggi se ne continui a parlare, tanto che ogni giorno ne emergono delle nuove indiscrezioni. Il primo incontro tra i due avvenne all'Università di St. Andrews nel 2001, poi arrivò la frequentazione nel 2003 e infine il fidanzamento ufficiale dopo ben 8 anni, tanto che Kate venne definita "Waity Katie" a causa di quella proposta che non arrivava mai. In quanti sanno com'era la quotidianità dell'attuale principessa del Galles prima di incontrare l'amore della sua vita?

Come venivano chiamate le sorelle Middleton all'università

Ai tempi dell'università Kate Middleton usciva regolarmente con la sorella Pippa ma la cosa che in pochi sanno è che all'epoca entrambe si "guadagnarono" un soprannome originale: "Wisteria Sisters", ovvero "Sorelle Glicine". Il motivo per cui vennero associate al famoso fiore colorato e profumato? Stando alle pubblicazioni comparse sul tabloid inglese Soir Mag, le sorelle Middleton erano "molto decorative, molto profumate e avevano una feroce capacità di arrampicarsi più e più volte". La cosa confermerebbe le malelingue che spesso negli ultimi anni hanno parlato di un piano studiato ad hoc dalla famiglia della principessa per favorire il suo incontro con l'erede al trono, che all'epoca veniva considerato lo scapolo più ambito al mondo.

Kate e Pippa al Royal Wedding

Kate e Pippa erano davvero delle "scalatrici sociali"?

Che si tratti della verità o di una indiscrezione poco lusinghiera sopraggiunta per mettere Kate e Pippa in cattiva luce, ma la cosa certa è che il soprannome finito sui tabloid fa chiaramente riferimento a una presunta fama da "scalatrici sociali". Del resto, è facile "gettare fango" su due donne nate commoners che sognavano un posto nell'alta società e che alla fine sono riuscite a raggiungere a pieno l'obiettivo con pazienza e determinazione. Al di là delle malelingue, oggi le sorelle Middleton non potrebbero essere più soddisfatte: la maggiore ha sposato un erede al trono, la sorella uno dei maggiori esponenti della finanza britannica, rendendo così orgogliosi i genitori Michael e Carole.

Pippa e Kate