Kasia Smutniak in total black: debutta col nuovo taglio di capelli corto Kasia Smutniak ha partecipato a un evento sul tema della violenza verso le donne: look nero per l’attrice che ha sfoggiato anche il nuovo taglio di capelli.

A cura di Giusy Dente

Kasia Smutniak coi capelli corti

L'avevamo lasciata alla Festa del Cinema di Roma coi capelli lunghi: Kasia Smutniak era stata ospite della kermesse per presentare il suo primo lavoro realizzato in qualità di regista e aveva sfilato sul red carpet con un look dark. Ora la ritroviamo a un altro evento con un look completamente rinnovato, all'insegna dei capelli corti. Ci ha dato un taglio drastico, dicendo addio al long bob che sfoggiava da anni.

Il nuovo hair look di Kasia Smutniak è un pixie cut

L'attrice e regista ha rivoluzionato la propria immagine e ha stupito i fan passando dal long bob che sfoggiava da diverso tempo a un pixie cut corto e dall’effetto messy. Questa acconciatura le dona particolarmente: mette in risalto i lineamenti del viso e si adatta alla sua personalità così dinamica e sfaccettata, da donna avventurosa e piena di vita. Il nuovo hair look è sbarazzino e il tocco "spettinato" è l'aspetto che i fan hanno maggiormente apprezzato.

Kasia Smutniak dalla parte delle donne

Kasia Smutniak lunedì 20 novembre è stata ospite di un evento al Teatro Manzoni di Milano, organizzato da Pomellato a supporto di CADMI, Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate. "Chiediamoci perché – Dialoghi e scambi sulle radici della violenza contro le donne" è stato un momento di incontro e riflessione dedicato a questo tema, tristemente attuale.

L'attrice ha tenuto un discorso di sensibilizzazione, che inevitabilmente ha toccato la recente storia di Giulia Cecchettin, ennesima vittima di femminicidio in Italia. La riflessione si è poi estesa alle radici culturali di fenomeni come questo, ai problemi di una società così intrisa di soprusi e violenze di genere. Ha inserito anche alcuni brani tratti dal libro La naturale inferiorità delle donne di Tama Starr (Sperling & Kupfer) e citazioni di diversi filosofi. Ha detto:

Tra i vari muri del passato e del presente ce n’è ancora uno gigante da abbattere radicato nella nostra cultura, quello della violenza, la cui distruzione richiede un impegno collettivo.

L'attrice elegante in abito nero

All'evento, l'attrice e regista ha debuttato col nuovo taglio di capelli. Come fa spesso, ha optato per un look total black: il nero è una delle sue nuance preferite, nelle grandi occasioni. Stavolta ha scelto un abito aderente con scollo a V e piccoli obò sulle spalle, abbinato a un paio di décolleté Jimmy Choo dello stesso colore e gioielli d'oro Pomellato. Nel condividere con fan e follower le foto della serata ha scritto: