Kaiser Karl, tutto quello che c’è da sapere sulla serie dedicata allo stilista iconico Si chiama Kaiser Karl ed è la serie prodotta da Disney+ dedicata a Karl Lagerfeld. Di recente sono partite le riprese: ecco tutto quello che c’è da sapere sugli episodi che racconteranno la vita del leggendario stilista.

A cura di Valeria Paglionico

Karl Lagerfeld riesce a essere iconico e moderno anche a quattro anni dalla morte. È scomparso nel 2019 ma, nonostante ciò, in molti continuano a sentire la sua mancanza. È proprio per questo che nel 2023 verrà ricordato con diversi e importantissimi omaggi, dall'edizione del Met Gala a lui dedicata al libro sulla sua vita, fino ad arrivare alla serie Kaiser Karl targata Disney+. È proprio quest'ultima ad attirare le attenzioni degli appassionati di moda: sebbene sia stata annunciata nell'agosto 2021, solo di recente sono partite le riprese. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla serie che si preannuncia iconica, dal cast stellare alla data di uscita.

Kaiser Karl, la vita di Karl Lagerfeld in 6 episodi

Si chiama Kaiser Karl ed è la serie prodotta da Disney+ dedicata allo stilista che ha rivoluzionato il mondo della moda, rendendo il suo stile iconico e leggendario. Direttore creativo di Chanel e Fendi, animo visionario, icona fashion senza tempo: Karl Lagerfeld è stato l'ultimo stilista davvero moderno della storia e non sorprende che la giornalista Raphaëlle Bacqué gli abbia dedicato un libro intitolato Kaiser Karl. È proprio a quest'ultimo che si ispira la serie omonima: in 6 episodi ripercorrerà la vita del designer, dalla giovinezza ad Amburgo al trasferimento al Parigi a 20 anni, fino ad arrivare al lancio di una sua etichetta.

Karl Lagerfeld da giovane

Chi interpreterà Karl Lagerfeld

La serie verrà diretta da Jérôme Salle e Audrey Estrougo e racconterà non solo della carriera dello stilista ma anche della sua privata, dunque della relazione con Jacques de Bascher e della rivalità con Pierre Bergé, il compagno di Yves Saint Laurent Da qualche giorno sono partite le riprese, si svolgeranno tra Francia, Italia e Monaco e saranno caratterizzate da oltre 2.200 comparse. 40 set, 3.000 costumi. Gli interpreti principali saranno 5: Daniel Brühl si trasformerà nel leggendario Karl Lagerfeld, Théodore Pellerin ricoprirà i panni del compagno del designer, Arnaud Valois sarà Yves Saint Laurent, Alex Lutz diventerà Pierre Bergé, mentre Agnès Jaoui interpreterà Gaby Aghion, la fondatrice del brand Chloé che ha permesso a Karl di raggiungere la notorietà. Presto, inoltre, il compianto couturier conquisterà anche il cinema: sarebbe in lavorazione un biopic su di lui con Jared Leto (che non ha mai nascosto l'ammirazione provata nei confronti del designer).

