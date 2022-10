Jared Leto sarà Karl Lagerfeld nel film sulla vita dello stilista Sarà Jared Leto a interpretare Karl Lagerfeld nel film sulla vita dello stilista scomparso nel 2019. Non c’è ancora una data di uscita della pellicola, ma è probabile che racconterà sia la sua carriera che le vicende personali.

A cura di Elisabetta Murina

Jared Leto interpreterà Karl Lagerfeld nel film sulla vita dello stilista, scomparso nel 2019. La pellicola sarà prodotta da House of Karl Lagerfeld, il brand dello stesso stilista, e dalla Paradox, la seconda di produzione dell'attore.

Il rapporto tra Jared Leto e Karl Lagerfeld

Non si conosce ancora la data di uscita del film che racconterà la storia di Karl Lagerfeld, ma pare che l'obbiettivo sia quello di ripercorrere la carriera e le vicende personali dello stilista attraverso uno sguardo inedito e originale, esplorandone anche le relazioni sentimentali. A calarsi nella parte e vestire i panni del "Kaiser della moda" sarà Jared Leto, Premio Oscar nel 2014 per Dallas Buyers Club. Tra l'attore e lo stilista c'è sempre stato un rapporto ri stima reciproca e di condivisone della stessa visione creativa e artistica. "Karl è sempre stato un'ispirazione per me"– ha affermato Leto- "Era un vero poliedirco, un artista, un innovatore e, soprattutto, un uomo gentile. Quando ci siamo uniti al team di Karl Lagerfeld, abbiamo immediatamente condiviso la visione creativa di fare un'ode rispettosa a Karl spingendo al contempo i confini artistici di ciò che può essere un film biografico".

L'immedesimazione di Jared Leto nei ruoli

Jared Leto è un maestro nel calarsi in maniera impeccabile in personaggi sempre nuovi e diversi tra loro. Grazie al suo talento, nel 2014 ha vinto un Oscar per il ruolo di Raynon in Dallas Buyers Club. Si è poi calato nei panni di Paolo Gucci nell'iconico film House of Gucci di Ridley Scott.