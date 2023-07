Jennifer Lopez, la sua estate comincia col costume intero e la collana personalizzata Jennifer Lopez ha dato il via alla sua estate, lo ha fatto con un costume intero monocolor, al quale ha aggiunto dei dettagli personalizzati: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 sta entrando nel vivo e le star sono ormai partite quasi tutte per le vacanze, facendo invidia ai followers che vedono le ferie solo come un lontano miraggio. Jennifer Lopez non fa eccezione, anche se solo di recente ha documentato una giornata trascorsa in piscina tra tintarella, tuffi e aperitivi con gli amici. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile glamour e, oltre a mettere in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue, ha rivelato in dettaglio prezioso e personalizzato nascosto nel suo look balneare: ecco tutti i dettagli del suo primo costume dell'anno.

J.Lo col costume color pesca

È tempo di ferie per Jennifer Lopez: al termine di un lungo e stressante anno lavorativo si è finalmente concessa qualche momento di relax, il tutto senza rinunciare alla passione per la moda. Sebbene l'estate venga solitamente associata ai colori accesi e alle fantasie tropicali, lei ha preferito andare in controtendenza. Niente tinte fluo e stampe tribali, ha preferito la semplicità di un costume monocromatico in un rosa che va nel pesca. Per la precisione si tratta di un modello intero con gli slip classici, dei laccetti da legare dietro al collo e il reggiseno a triangolo scollato con dei micro cut-out lungo le cuciture.

Jennifer Lopez con la collana personalizzata

Jennifer Lopez in piscina con i gioielli

A rendere sofisticato il look da spiaggia di Jennifer sono stati gli accessori. Ha infatti sfoggiato un paio di occhiali da sole oversize con montatura sottile e gold e lenti sfumate sempre sui toni del rosa e non ha rinunciato ai gioielli.

Jennifer Lopez in costume

Ha abbinato gli orecchini doppi e a cerchio a una collanina d'oro personalizzata, ovvero decorata con la scritta Jennifer in caratteri stampatello. Capelli legati in uno chignon tiratissimo, un velo di lucidalabbra sul viso e il maxi diamante regalatole da Ben Affleck all'anulare sinistro: la popstar non ha rivali neppure quando si parla di stile balneare. In quanti direbbero che tra qualche giorno compirà 54 anni?