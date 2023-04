Jennifer Lopez come una diva d’altri tempi: è glamour con cappello e foulard (ma a pancia nuda) “Il vecchio glam di Hollywood, ma con una svolta”: il nuovo look di J-Lo è da diva d’altri tempi, ma con un tocco decisamente più moderno.

A cura di Giusy Dente

J–Lo in Brunello Cucinelli

È da un po' che Jennifer Lopez e Ben Affleck non si vedono insieme. I due il mese scorso erano insieme alla prima di Air, il nuovo film dell'attore. Ma parallelamente alla nuova vita da moglie e agli impegni di coppia, la cantante sta portando avanti i suoi mille progetti. È una donna inarrestabile e piena di interessi, che mette tutta se stessa in ogni impresa. Sa destreggiarsi tra musica, cinema, moda, pubblicità e a ciascuno di questi aspetti riesce a dedicarsi con passione, senza risparmiasi. I fan la amano anche per questo, oltre che per il talento e per i look sempre alla moda che è capace di sfoggiare.

Il nuovo look di J-Lo

I nuovi scatti condivisi da J-Lo sui social hanno immediatamente conquistato fan e follower, ammaliati dal fascino della cantante. La 53enne li tiene costantemente aggiornati su ciò che fa, concentrandosi soprattutto sugli aspetti professionali: viaggi di lavoro, pubblicità (è diventata testimonial Intimissimi da poco), concerti, registrazioni, dietro le quinte in sala prove, red carpet.

Viceversa, è più riservata sulla vita privata e non ama condividere foto che la ritraggono col marito e i figli. È mamma di due gemelli: Emme Maribel e Maximilian David, nati dal precedente matrimonio con Marc Anthony. La cantante vanta uno stile glamour sia nel quotidiano che quando è sul palco. In scena dà il meglio di sé e alcuni outfit in particolare hanno letteralmente fatto la storia della moda e del costume: basti pensare all'iconico Jungle Dress.

È sempre al passo con le tendenze e copiatissima, non ha paura di osare e stupire, ma riesce a essere anche chic e sofisticata. Il nuovo look è all'insegna del total white ed è stato pensato dai due stylist che da sempre curano l'immagine della cantante: Rob Zangardi e Marie Han. Negli scatti la cantante ha rispolverato un outfit da "vecchia Hollywood", ma facendolo suo, conservando la parte glamour rendendola però moderna.

in foto: top e gonna Opera di Brunello Cucinelli

Il look è firmato Brunello Cucinelli: sono il top e la gonna Opera. Entrambi sono lavorati in pizzo seguendo una forma floreale, giocando con vuoti e di pieni. Il top costa 2700 euro, la gonna 6900 euro. Ha completato l'outfit aggiungendo una giacca sbottonata sulla pancia nuda, un paio di sandali Acquazzurra dal tacco vertiginoso e cappello Lack of Color. Ha reinterpretato il glamour hollywoodiano d'altri tempi, mescolandolo al suo stile moderno, facendo ancora centro.