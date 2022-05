Jennifer Aniston in nero torna al The Ellen Show: l’addio al programma cult è con la tuta cut-out Jennifer Aniston è stata l’ospite scelta da Ellen DeGeneres per chiudere il The Ellen Show, era stata proprio lei a presenziare in studio al debutto della trasmissione di 19 anni fa. Per l’occasione l’attrice ha dato il meglio di lei in fatto di stile, mettendo in mostra la sua bellezza senza tempo con una jumpsuit cut-out.

A cura di Valeria Paglionico

Il The Ellen Show, l'iconico programma americano presentato da Ellen DeGeneres, ha chiuso i battenti: lo scorso lunedì è andata in onda l'ultima puntata ma, nonostante ciò, continuerà a essere considerato uno dei cult del mondo della tv. Per il toccante addio la conduttrice ha voluto nello studio l'attrice con la quale aveva dato il via a questa fortunata esperienza: Jennifer Aniston. Quest'ultima ha accettato di buon grado l'invito, tornando sul palco 19 anni dopo. Con un look total black dai dettagli audaci ha dato prova del fatto che, nonostante abbia superato i 50 anni, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile: ecco cosa ha indossato la diva per il suo gran ritorno in tv.

La jumpsuit nera di Jennifer Aniston

Se nella puntata del The Ellen Show di 19 anni fa Jennifer Aniston aveva puntato sul total white con un bracciale argentato "da bicipite" (uno dei must-have dell'epoca), per l'addio alla trasmissione ha preferito il nero, anche se lo ha declinato in una versione audace e glamour. Ha indossato una jumpsuit firmata Et Ochs, per la precisione il modello Carter della collezione Primavera/Estate 2022. Si tratta di una tuta con la scollatura generosa, i pantaloni palazzo così ampi da sembrare quasi una gonna e degli audaci tagli cut-out sui fianchi e sul décolleté. Per completare il tutto l'attrice ha scelto un paio di orecchini a cerchio e un maxi bracciale rigido total gold.

La jumpsuit di Et Ochs

Jennifer Aniston è icona di bellezza a 53 anni

Il dettaglio che non poteva passare inosservato durante l'ospitata di Jennifer Aniston al The Ellen Show? In 19 anni non è cambiata affatto, anzi, è diventata ancora più bella. Da tempo ha superato i 50 anni ma, nonostante ciò, non ha perso lo splendore e il fascino che da sempre la contraddistinguono. Certo, col passare del tempo ha leggermente cambiato il colore dei capelli ma la cosa non ha intaccato affatto il suo aspetto. L'attrice vanta un corpo da urlo, un viso liscio e levigato, un'ironia travolgente e non ha assolutamente nulla da invidiare alle colleghe giovanissime. Quante sono le donne che sognano di arrivare a 53 anni in forma tanto smagliante?