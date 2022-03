James Middleton ringrazia la moglie Alizee e la sorella Kate: “Mi ispirano ogni giorno” L’8 marzo, con un post su Instagram James Middleton (fratello di Kate Middleton, la duchessa di Cambridge) ha voluto celebrare tutte le donne della sua vita, fonte di ispirazione quotidiana.

A cura di Giusy Dente

in foto: James Middleton e Alizee Thevenet, Instagram @jmidy

James Middleton ha condiviso una foto di sua moglie Alizee Thevenet che, in jeans e camicia a quadri, allatta con un biberon un agnellino appena nato sul retro di una Land Rover. Il post su Instagram è un omaggio alla sua donna e a tutte le donne della sua vita, pubblicato proprio l'8 marzo. Il fratello della duchessa di Cambridge è un uomo molto riservato, ha a cuore la propria privacy e quella della sua famiglia. Non è solito sbandierare la quotidianità: se ha fatto uno strappo alla regola è stato proprio per qualcosa che gli sta molto a cuore.

James Middleton fa una dedica alle donne

Nel post condiviso su Instagram in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, James Middleton ha voluto celebrare l'importanza delle donne che, con la loro presenza nella sua vita, lo hanno ispirato giorno dopo giorno. Oltre alla moglie Alizee (protagonista dello scatto assieme ad alcuni animali della loro fattoria), il messaggio è rivolto anche alla madre Carole, alle sorelle Pippa e Kate, a colleghe e amiche. La presenza dell'agnellino e dei cani nella foto non è affatto casuale.

in foto: James Middleton e Alizee Thevenet, Instagram @jmidy

"Celebrando la Giornata internazionale della donna attraverso il nostro amore per i cani, perché anche loro sono i migliori amici della donna", ha scritto James Middleton. "Ho la fortuna di essere circondato da donne incredibili, mia moglie, mia madre, le mie sorelle, le mie amiche, le mie colleghe che mi ispirano ogni giorno" ha poi concluso.

in foto: James Middleton e la sorella Pippa

James e Alizee hanno in comune l'amore per il verde e per gli animali. Proprio la vita all'aria aperta si è rivelata fondamentale per lui in un momento difficile: è stata parte del processo verso la guarigione. Il fratello di Kate Middleton, infatti, ha sofferto di depressione. Per uscirne ha fatto terapia assieme a sua sorella e ha trovato grande forza vitale nel contatto con la natura, che gli ha permesso di capirsi e riscoprirsi.

in foto: James Middleton e Alizee Thevenet, Instagram @jmidy

Dopo il matrimonio (a settembre) i due si sono trasferiti in campagna. Solo a novembre James Middleton ha fatto ritorno sui social, preferendo godersi la vita di coppia da marito e moglie lontano dai media, in totale intimità. In questo modo ne ha approfittato anche per disintossicarsi un po' dallo smartphone, dando la precedenza alle cose davvero importanti.