James, il nuovo conte del Wessex: il debutto in pubblico è in giacca e cravatta Si chiama James Alexander Philip Theo ed è il nuovo Conte del Wessex. Figlio del principe Edoardo e di Sophie Rhys-Jones, ha debuttato in questa nuova veste alla messa di Pasqua a Windsor: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family è tornata ad apparire in pubblico durante lo scorso weekend, lo ha fatto per la tradizionale messa di Pasqua a Westminster, dove ha dato una piccola anticipazione della cerimonia di incoronazione del prossimo 6 maggio. Il motivo? All'evento c'erano praticamente tutti, dai due nuovi sovrani Carlo e Camilla a Kate Middleton (con un insolito smalto rosso), fino ad arrivare ai principini George, Charlotte e Louis in coordinato. Ad aver attirato le attenzioni dei media è stato un "nuovo volto reale": si chiama James, ha 15 anni e ha debuttato in pubblico nei panni di Conte del Wessex: ecco tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Chi è James Alexander Philip Theo

James Alexander Philip Theo ha 15 anni ed è il nuovo Conte del Wessex salito al 14esimo posto nella linea di successione al trono britannico. È il figlio del principe Edoardo e di Sophie Rhys-Jones, ovvero i nuovi Duchi di Edimburgo, e, dopo essere stato fin dalla nascita Visconte Severn, dall'inizio di quest'anno ha ereditato dal padre l'ambito titolo. Niente da fare, invece, per il ducato di Edimburgo che, non essendo ereditario, non passerà a lui in automatico alla morte del padre. Insieme alla sorella, Lady Louis Windsor, si dice che fosse tra i nipoti preferiti della regina Elisabetta III, la cosa certa è che è in assoluto il più giovane.

James con il principe Edoardo, mamma Sophie e la sorella Lady Louis Windsor

Perché James non è Altezza Reale

Per James la messa di Pasqua 2023 è stato un evento decisamente importante: sebbene fosse già apparso in pubblico in passato, ora ha debuttato nei panni di Conte del Wessex. Come da tradizione, ha sfilato al fianco dei genitori fuori la St. George Chapel a Windsor, apparendo non poco emozionato e imbarazzato. Completo blu come quello di papà Edoardo, cravatta in tinta e scarpe classiche: James ha sfoggiato un outfit da perfetto principe, anche se, forse perché ancora non abituato ai riflettori, ha sempre tenuto lo sguardo basso. A differenza dei cugini reali, lui probabilmente dovrà lavorare per vivere ed è per questo che al momento non usa il titolo di Altezza Reale, sarà lui a scegliere se farlo nel momento in cui compirà 18 anni. Riuscirà a diventare celebre come gli altri Royals?

