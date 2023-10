Isabel Totti con gli chignon alla Sailor Moon: il nuovo look della figlia di Ilary Blasi Isabel Totti ha cambiato hair look e a rivelarlo è stata la mamma Ilary Blasi sui social: ecco l’inedita e originale acconciatura della bimba.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è super attiva sui social e praticamente ogni giorno documenta con foto e video alcuni dei suoi impegni quotidiani. Questa volta, però, gli impegni professionali o sentimentali non c'entrano nulla: ieri ha trascorso la giornata con la piccola di casa Isabel Totti, la terza figlia nata dal matrimonio finito con Francesco Totti, e ha pensato bene di farle sperimentare un nuovo e originale hair look. Il risultato? Si ispira a uno dei cartoni cult degli anni '90 e naturalmente è stato rivelato con uno scatto Instagram: ecco l'inedita acconciatura della bimba.

Isabel Totti cambia acconciatura

Quale migliore occasione dell'autunno per aggiungere un tocco di novità al proprio look? È proprio quanto fatto dalla piccola Isabel Totti, che sotto la supervisione della mamma ha cambiato acconciatura. Siamo sempre stati abituati a vederla con i capelli biondissimi sciolti o al massimo legati in una coda di cavallo, ora ha però voluto puntare tutto sull'originalità. Ha realizzato due mini chignon alti e laterali con tutta la chioma, ricordando l'iconica pettinatura di Sailor Moon. Certo, probabilmente è troppo piccola per aver guardato il cartone anni '90, ma tutti coloro che hanno vissuto quel periodo storico di sicuro avranno associato i bun all'eroina.

Isabel Totti in Philosophy di Lorenzo Serafini

Chi ha firmato il completo pink di Isabel Totti

Ad attirare le attenzioni del pubblico non è stata solo l'acconciatura della piccola Isabel ma anche il suo outfit. Forse sotto consiglio di mamma Ilary, la bimba si è vestita griffata sfoggiando un completo total pink firmato Philosophy di Lorenzo Serafini. Per essere precisi ha indossato una tuta bicolor sui toni del rosa e del fucsia sfumati, un modello con pantaloni a vita alta e giacca coordinata leggermente oversize decorata con il logo della Maison sulla schiena. Insomma, Isabel sembra aver ereditato la passione della moda sia dalla madre che dalla sorella Chanel: anche lei da grande diventerà un'icona fashion dei social? Al momento è ancora troppo piccola per saperlo, i fan dovranno dunque "accontentarsi" delle adorabili foto postate da Ilary.