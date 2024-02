Isabel Totti come una principessa Disney: indossa l’abito giallo de La bella e la bestia Isabel Totti ha trascorso il weekend a Disneyland Paris con la mamma e la sorella, approfittando dell’atmosfera da fiaba del luogo per trasformarsi in una principessa: ecco le sue foto in versione Belle de La Bella e la Bestia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

A pochi giorni dal lancio ufficiale, Ilary Blasi ha festeggiato l'uscita del suo libro Che Stupida. La mia verità con un viaggio in compagnia di Bastian Muller e delle figlie Chanel e Isabel Totti. I quattro sono volati alla volta di Parigi per godersi un weekend all'insegna della magia a Disneyland Paris: sebbene ad oggi siano già rientrati a Roma, le loro foto continuano a fare il giro del web. Hanno soggiornato nell'hotel-castello costruito all'interno del parco divertimenti e non hanno esitato a posare tutti insieme al termine della vacanza sullo sfondo della location da fiaba. La piccola di casa, inoltre, non ci ha pensato su due volte a trasformarsi in una principessa in carne e ossa.

Isabel Totti in versione principessa Disney

Disneyland Paris è un luogo dove ogni desiderio riesce a diventare realtà, soprattutto quando si sogna di vivere in una fiaba. Lo ha capito bene Isabel Totti, che proprio di recente ha approfittato di uno dei servizi più spettacolari offerti dall'hotel del lunapark, che mette a disposizione delle piccole ospiti gli abiti delle principesse Disney più famose. Chiaramente si tratta solo di riproduzioni ma è chiaro che sono curati nei minimi dettagli, dalle maxi gonne in tulle ai cristalli sul tessuto, fino ad arrivare alle corone scintillanti. La figlia di Ilary ha scelto l'iconico vestito di Belle, immortalandosi felice accanto alla sorella Chanel.

Gli abiti delle principesse Disney nel Disneyland Paris Hotel

Il look principesco di Isabel Totti

Ricordate l'iconico abito giallo di Belle, la protagonista de La Bella e la Bestia? Chanel Totti lo ha indossato ma in versione mini. Gonna lunga e principesca, spalline imbottite di tulle e rose rosse sulla cintura di raso che segna il punto vita: tutto era riprodotto nei minimi dettagli nel vestito offerto dall'hotel di Disneyland Paris. La figlia di Ilary ha poi completato il tutto con un mezzo raccolto bon-ton, naturalmente arricchito con una coroncina scintillante. Non è mancato un make-up accennato con tanto di rossetto rosso sulle labbra:la piccola Isabel non è forse una principessa perfetta?

Isabel Totti con l'abito di Belle