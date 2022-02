Irina Shayk tutta in pelle: i suoi pantaloni hanno gonna e stivali incorporati Irina Shayk non usa moto i social ma ogni volta che lo fa riesce ad attirare le attenzioni dei fan. Di recente si è lasciata immortalare con un originale paio di pantaloni con gonna e stivali incorporati: riusciranno a diventare il must-have di stagione?

A cura di Valeria Paglionico

Le star ne sanno una più del diavolo in fatto di moda e, complice il fatto che spesso seguono le sfilate direttamente dalle prime file, conoscono in anticipo tutte le tendenze di stagione, anche quelle più originali e sopra le righe. Ad aver seguito uno dei trend più bizzarri del momento è stata Irina Shayk, che sui social si è mostrata in una versione inedita e audace. Dopo Elodie che ha lanciato i cuissardes che sembrano collant, ora è stata lei a proporre un nuovo capo must di stagione. Di cosa si tratta? Di un paio di pantaloni con gonna e stivali incorporati: ecco chi ha firmato l'outfit di pelle della modella.

Irina Shayk segue il trend del total look di pelle

Irina Shayk non è mai stata particolarmente attiva sui social: fatta eccezione per gli scatti relativi agli shooting fashion di cui è protagonista, preferisce non rivelare alcun dettaglio della sua vita privata. Non sorprende, dunque, che di recente sia tornata a postare alcuna immagini all'insegna del glamour. La modella ha seguito il trend del total look di pelle ma lo ha declinato in una versione davvero molto originale. Ha infatti abbinato un classico blazer over in total black a dei pantaloni aderenti coordinati ma con gonna e stivali incorporati. La gonna è una longuette col maxi spacco laterale, mentre le scarpe sono senza tacco e con la punta gold.

Irina Shayk con reggiseno Burberry

Il bikini iconico della modella

Niente maglioncini, top o body, per completare l'outfit di pelle la Shayk ha optato per un bikini, per la precisione un modello a triangolo che ha messo in risalto il seno. Ha scelto un capo firmato Burberry decorato con l'iconica stampa tartan sui toni de beige, da decenni simbolo della Maison britannica. La top model russa ha così reso omaggio allo stilista e amico Riccardo Tisci, il direttore creativo della griffe con il quale spesso collabora. Ancora una volta Irina ha dimostrato di essere una indiscussa icona di stile: i suoi "pantagonna-stivali" riusciranno a spopolare anche nella "vita reale"?