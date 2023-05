Irina Shayk in tuta e tacchi a spillo: la canottiera diventa una dichiarazione di libertà Chi ha detto che la tuta da ginnastica non può essere sexy? La modella Irina Shayk cambia stile e la indossa con stivaletti scintillanti e gioielli abbaglianti.

A cura di Beatrice Manca

Dopo averci stupito sul tappeto rosso del Met Gala, dove ha sfilato in ‘ciabatte' rasoterra, la top model Irina Shayk ha deciso di dare una svolta al suo look puntando tutto… sulla comodità! Su Instagram infatti ha pubblicato alcune foto di un nuovo look con una tuta rivisitata in chiave glamour, spiegando: "Vado a rompere tutte le regole".

Irina Shayk abbina tuta e cristalli

Chi ha detto che la tuta da ginnastica non può essere sexy? Irina Shayk ha indossato una canottiera bianca a costine, il must have della Primavera/Estate 2023, abbinata a un paio di pantaloni da jogging grigi con l'elastico. Completavano l'outfit una giacca color vinaccia e un paio di stivaletti scintillanti col tacco, ricoperti da cristalli oro. Per rendere il tutto ancora più glamour, la modella ha indossato maxi gioielli firmati Ana Khouri, tra cui un collier e orecchini.

Irina Shayk cambia stile: "Voglio rompere le regole"

Una vera e propria svolta di stile, come la modella stessa ha sottolineato sui social: "Ora voglio rompere tutte le regole", ha scritto nella caption. Dietro al drastico cambio look c'è la stylist Natasha Colvin, ma anche una tendenza sociale che invita a giocare con la moda in modo più libero e fluido, sperimentando oltre le convenzioni. La canottiera trasparente indossata senza reggiseno è molto più che un vezzo da star: è una rivendicazione di libertà e di consapevolezza del proprio corpo.