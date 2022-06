Ilary Blasi è una sirena all’Isola dei Famosi: il completo metallizzato lascia le spalle nude Nella puntata dell’Isola di lunedì 13 giugno la conduttrice Ilary Blasi ha sfoggiato un top reggiseno che ha i bagliori delle onde del mare.

A cura di Beatrice Manca

Anche quest'edizione dell'Isola dei Famosi si avvicina alla sua conclusione: il 27 giugno andrà in onda l'ultima puntata e i naufraghi devono superare le ultime prove di resistenza. La protagonista indiscussa però è sempre Ilary Blasi: la conduttrice romana ha dato prova di saper tenere le redini del programma con ironia (anche autoironia) e stile. Per la puntata di lunedì 13 giugno ha sfoggiato un look da vera sirena effetto "blu metallizzato".

Ilary Blasi con il top a fascia senza spalline

Per la nuova conduzione del survival show di Canale5, Ilary Blasi ha scelto look glamour e di carattere: dall'abito sottoveste nero al vestito "a rete" scintillante, fino al completo in pizzo. Un elemento è rimasto costante nel corso dei mesi: l'amore per i dettagli lucenti e i tessuti sparkling. Per la nuova puntata la conduttrice ha scelto un completo con top e pantaloni coordinati blu metallizzato, che mandava bagliori ad ogni passo. Il top a fascia si caratterizzava dall'intreccio sul seno, mentre i pantaloni a vita altissima davano l'illusione di una tuta intera. Per completare il look la showgirl ha scelto di tenere i capelli sciolti e lisci, con la riga centrale: una vera e propria sirenetta!

Il look di Ilary Blasi è firmato Balestra

Chi veste Ilary Blasi all'Isola dei Famosi

Nella scelta del guardaroba per l'Isola dei Famosi Ilary Blasi ha avuto un'alleata d'eccezione: la fidata stylist Silvia Giacò, assistita da Elena Paleari. Il look per la puntata di lunedì 13 giugno è firmato Balestra, brand fondato nel 1959 dallo stilista Renato Balestra, e fa parte della collezione Autunno/Inverno 2022-23. Le scarpe, invece, sono firmate ancora una volta Le Silla. Il gran finale dello show si avvicina: cosa indosserà la conduttrice per l'ultima puntata?