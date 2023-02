Ilary Blasi come un’icona rock anni Settanta: gli stivaletti costano più di 1000 euro New entry nel guardaroba di lusso di Ilary Blasi: si tratta di un paio di stivaletti in pelle Casadei, che ha mostrato soddisfatta a fan e follower.

A cura di Giusy Dente

Nello sconfinato guardaroba di Ilary Blasi non mancano abiti griffati, gioielli preziosi e accessori di lusso. La conduttrice ha una grande passione per la moda che ultimamente è anche un gettonato argomento sui suoi social network. Qui è diventata molto più presente. Da un lato sente probabilmente il bisogno di stare accanto alla sua community, che non l'ha abbandonata nel difficile momento della separazione con Francesco Totti. Dall'altro, sicuramente è un modo per far vedere che non ha intenzione di arrendersi alla tristezza, ma che anzi sta andando avanti e ha voltato pagina: non vuol passare per una moglie tradita inconsolabile. Ecco perché da alcuni mesi testimonia molto di più online la sua vita e le sue giornate, mostrando a fan e follower anche i suoi acquisti. Le scarpe sono un must delle sue sessioni di shopping.

La collezione di scarpe di Ilary Blasi

Ilary Blasi ama le calzature, ne possiede di ogni tipo: sneakers sportive, sandali gioiello col tacco vertiginoso, stivaletti in pelle o cuissard alti fino alla coscia, anfibi casual e mocassini più chic. Insomma, ne ha una per ogni occasione, che si tratti di una serata glamour o una passeggiata in centro. Sicuramente tra i suoi modelli preferiti ci sono le scarpe scintillanti, impreziosite da applicazioni sparkling come cristalli, strass, glitter. Sono quelle che si adattano perfettamente al suo stile da diva, quello che abbiamo imparato a conoscere soprattutto nei programmi televisivi. Ma quando vuole, la conduttrice sa tirare fuori anche il suo lato più rock.

Quanto costano le scarpe di Ilary Blasi

La new entry, nel guardaroba di Ilary Blasi, è un paio di calzature Casadei. La conduttrice le ha mostrate sui social, a fan e follower. Prima ha mostrato la confezione, poi gli stivaletti, indossandoli ai piedi. Si tratta del modello Rock del brand: la Maison si è ispirata ai concerti dei "favolosi" anni '70, ma ha rivisitato l'estetica Seventies in una chiave più contemporanea. Il look glam di quel periodo è stato reinterpretato realizzando questi stivaletti in pelle con maxi plateau (tornato prepotentemente di moda tra le celebrities) dalle fattezze scultoree e tacco alto. Costano 1050 euro.