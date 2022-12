Ilary Blasi, arrivano gli auguri di buon Natale col bomber rosso (e il rossetto abbinato) Per il Natale 2022 non potevano mancare gli auguri social di Ilary Blasi. Ha rispettato la tradizione del rosso, abbinando il bomber imbottito al rossetto.

A cura di Valeria Paglionico

Natale 2022 è ormai arrivato e le star non possono fare a meno di documentare sui social tutto ciò che hanno organizzato in questa pausa lavorativa tra Stories e messaggi di auguri. C'è chi mostra le sue vacanze da sogno, chi fa dei primi piani sulle decorazioni casalinghe, chi preferisce immortalare i look da feste. Ilary Blasi non fa eccezione e, dopo aver fotografato il primo regalo ricevuto, ovvero un paio di stivaletti tempestati di cristalli, ha condiviso una "cartolina di auguri" in pieno stile Royals. Naturalmente non ha rinunciato allo stile e ha pensato bene di seguire la tradizione del rosso: ecco cosa ha indossato per augurare buon Natale ai suoi followers.

Ilary Blasi in rosso per Natale

Fino ad ora solo i Royals avevano condiviso le loro cartoline di auguri, dai principi del Galles alla famiglia reale di Montecarlo, ma ora ad aggiungersi alla lista è stata anche Ilary Blasi, che sui social ha postato una Stories sullo sfondo di un meraviglioso albero decorato e illuminato con tanto di didascalia "Buon Natale gente". Niente paillettes o accessori sparkling, per l'occasione ha preferito puntare su un più tradizionale rosso con un bomber monocromatico. Si tratta del classico modello imbottito lungo fino al fondoschiena, lo ha portato abbottonato fino al collo e lo ha abbinato a un rossetto in tinta, così da aggiungere un ulteriore tocco natalizio all'outfit.

Il look natalizio di Ilary Blasi

I maxi stivali di Ilary Blasi

Per completare il tutto Ilary Blasi ha puntato sul nero: ha sfoggiato un paio di pantaloni neri aderenti e degli stivali di pelle maxi, un modello lucido e con una fibbia metallica sul davanti. Capelli biondissimi sciolti e ondulati, trucco curato nei minimi dettagli e sorriso stampato sulle labbra: la conduttrice sembra essere prontissima per dare il via alle sue feste di Natale. Le passerà con i figli o con il nuovo amore Bastian? L'unica cosa certa sembra essere che continuerà a documentare tutto sui social. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche ora per scoprire i look scelti per la cena della vigilia e per il pranzo del 25.