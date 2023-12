Ilary Blasi a cena con le amiche: il tocco natalizio è la borsa rossa (da quasi 6000 euro) Ilary Blasi ha festeggiato il Natale con le amiche. Look elegante per la conduttrice, con cappotto lungo e borsa griffata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ilary Blasi sta trascorrendo queste giornate di festa circondata dall'affetto delle persone care. I figli (Isabel, Cristian, Chanel) sono partiti alla volta di Monte Carlo, dove hanno raggiunto Francesco Totti e Noemi Bocchi. Lei invece è rimasta a Roma e come dimostrano le foto sui social, la conduttrice ha cenato in uno dei suoi posti del cuore.

Dove ha cenato Ilary Blasi

Con Ilary Blasi c'erano le amiche Alessia Solidani, Michela Quattrociocche e Ughetta Di Carlo. Hanno scelto il noto ristorante Rinaldi al Quirinale, che la conduttrice (così come altre celebrità) frequenta spesso. Lo ama molto anche l'ormai ex marito, il cui nome era a un certo punto spuntato tra i like allo scatto condiviso su Instagram. I titolari, infatti, hanno postato una foto sul loro account ufficiale assieme alle quattro donne, felici e orgogliosi di averle ospitate nel giorno di festa. Il locale è specializzato in cucina mediterranea, con. un focus sul pesce. È stato inserito nella Guida Michelin ed è gestito dai figli del fondatore Antonio Rinaldi, Daniele e Vincenzo.

Il look natalizio di Ilary Blasi

A Natale, Ilary Blasi ha preferito restare a Roma. Chissà se per Capodanno si sposterà altrove, come fatto per cominciare l'anno che ormai volge a termine. Proprio di questi tempi infatti, nel 2022, era volata a Bangkok soggiornando in un lussuoso hotel a 5 stelle per festeggiare l'arrivo del 2023. I viaggi sono una sua grande passione, che condivide con il nuovo compagno Bastian Muller. L'imprenditore tedesco non era presente alla cena di Natale. Il ristorante Rinaldi al Quirinale ha condiviso uno scatto che mostra l'imprenditrice in compagnia delle amiche di sempre.

Borsa Chanel

Per la serata ha scelto un caldo look di tendenza, con accessorio griffato, della sua Maison del cuore. Al cappotto color biscotto con cintura in vita, la conduttrice ha infatti abbinato una borsa inconfondibile di Chanel. Questo brand la accompagna da sempre e non a caso, così si chiama anche la sua secondogenita. Possiede diverse creazioni del marchio. A Natale, ha puntato su una borsa a spalla rossa vintage, con cuciture a rombi e logo color oro in bella vista: l'iconica doppia C incrociata. Dorata anche la catena intrecciata. Online è venduta a 5800 euro.