Il vestito da sposa che si illumina al buio: la magia dell’abito ispirato all’aurora boreale La stilista Chiara Boni presenta a Milano la collezione White a Milano: tra le creazioni più spettacolari c’è un abito capace di brillare di luce propria (fuor di metafora)

A cura di Beatrice Manca

I vestiti da sposa sono fatti per sognare. Tra ricami romantici, veli e gonne sontuose, gli abiti bianchi permettono a chi li indossa di vivere una fiaba in una giornata speciale, con creazioni uniche e spettacolari. Dal 14 al 17 aprile 2023 tutte le novità della moda bridal saranno presentate a Milano alla fiera Sì Sposaitalia Collezioni, dove per la prima volta sfilerà anche Chiara Boni La Petite Robe. La stilista toscana, reduce dal successo delle sfilate di New York, presenta la collezione White dedicata ai matrimoni con una creazione spettacolare: un abito di pura luce in grado di brillare nel buio.

L'abito da sposa ispirato all'Aurora Boreale

Tutte le spose brillano di una luce speciale, ma in questo caso non si tratta di un'espressione figurata. Chiara Boni infatti ha disegnato un vestito da sposa capace di illuminarsi al buio. Si tratta di un abito bianco monospalla con una balza arricciata sulla scollatura e una gonna svasata e vaporosa. L'abito sarà presentato a Sì Sposaitalia in un'istallazione dal titolo “Light will dress the future”, realizzata in collaborazione con l'interior designer Alessia Galimberti. Il vestito, ispirato a un'aurora boreale, è immerso in uno sfondo di alberi illuminati: un omaggio alla forza della natura e un'inno a una visione sostenibile della vita.

Chiara Boni La Petite Robe White

Come funziona il tessuto che si illumina al buio

Ma com'è possibile questa magia? Merito del tessuto Dreamlux, una tecnologia brevettata che combina il tessuto alla più avanzata tecnologia della fibra ottica sin dalla fase di tessitura. La fibra ottica viene poi collegata alla fonte luminosa e alimentata da batterie o direttamente dalla presa di corrente: le creazioni, tutte Made in Italy, vengono usate nel campo della moda e dell'interior design. L'abito da sposa di Chiara Boni e Alessia Galimberti incarna gli ideali di grazia, eccellenza e femminilità che da sempre caratterizzano il lavoro della stilista italiana. Tutta la collezione bridal guarda al futuro: dalla scelta dei materiali (incluso il jersey stretch) all'attenzione della sostenibilità. Future spose, lasciatevi ispirare!