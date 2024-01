Il tutù di Carrie Bradshaw in Sex & the City venduto per 52mila dollari Il celebre capo protagonista della sigla della serie tv emblema degli anni Novanta è stato battuto all’asta per una cifra quattro volte superiore quella stimata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Carrie Bradshow in un frame della sigla

La sigla iniziale di Sex & the City è una di quelle cose che hanno visto tutti almeno una volta. Carrie Bradshaw (interpretata da Sarah Jessica Parker) cammina per le strade di Manhattan indossando un tank top rosa confetto e il suo celebre tutù bianco. Quel capo in tulle è diventato iconico ed è andato all'asta il 18 gennaio, venduto per 52mila dollari, quattro volte quello che era stato stimato, 12 mila dollari.

La storia del tutù bianco di Carrie Bradshaw

La gonna era stata acquistata per appena 5 dollari al Midtown Manhattan, trovato in una cesta di un mercatino che svendeva i capi, come ha raccontato qualche anno fa in un libro la costumista della serie, Patricia Field. Il brand non è mai stato reso noto, e forse non si è mai saputo chi avesse firmato quel fortunato pezzo.

Il tutù battuto all'asta da Julien's

Un capo che è diventato il simbolo della serie, assieme alle Manolo Blahnik, il brand di calzature preferito dalla protagonista, che per la moda e in particolare le scarpe, aveva una vera propria ossessione. "Mi piace tenere i soldi lì dove li posso vedere: nel mio armadio", afferma Carrie Bradshow in una puntata. Ora il celebre tutù passerà nel guardaroba di qualcun altro.

L'asta di abiti iconici

Il pezzo è stato battuto all'incanto da Juliens durante un'asta di abiti che si sono guadagnati un posto d'onore nella cultura pop. Inarrestabile! Signature Styles of Iconic Women in Fashion è il nome della vendita che comprende capi appartenuti a reali e celebrità, tra cui l'abito Jacques Azagury del 1985 della principessa Diana (battuto per 1,15 milioni di dollari), quello in velluto nero Catherine Walker, sempre di Diana, e l'ensemble haute couture di Givenchy 1961 appartenuto alla principessa Grace di Monaco.

Sarah Jessica Parker in una scena della sigla