Il tubino di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany va in mostra: quando e dove ammirarlo Il tubino Givenchy questa estate sarà protagonista di una mostra di Tiffany&Co. insieme a gioielli spettacolari e creazioni inedite della Maison.

A cura di Beatrice Manca

Più che un abito è un pezzo della storia del cinema, copiato, citato e omaggiato nel corso degli anni: parliamo dell'iconico tubino nero di Givenchy indossato da Audrey Hepburn nel film Colazione da Tiffany. Chi non ricorda la scena iniziale con Holly che rincasa all'alba e si ferma davanti alla vetrina di Tiffany&Co. con occhiali da sole, guanti e un sacchetto della pasticceria in mano? Segnate la data in agenda: il 10 giugno potrete ammirare l'iconico vestito esposto nella nuova mostra della gioielleria Tiffany&Co. a Londra, Vision & Virtuosity: si potranno ammirare da vicino diamanti, gioielli spettacolari e inedite creazioni della Maison. Una sezione della mostra verrà dedicata proprio al film del 1961, permettendo di rivivere le atmosfere della pellicola che fanno sognare ancora oggi.

La mostra di Tiffany&Co. a Londra

Il 2022 è un anno speciale per Tiffany&Co.: il marchio di gioielli newyorkese celebra 185 anni di storia (e i 150 della boutique di Londra) con la mostra "Vision & Virtuosity"alla Saatchi Gallery. La mostra verrà inaugurata il 10 giugno e proseguirà fino al 19 agosto: nelle varie sale saranno esposti 400 pezzi unici, incluso il diamante Empire di oltre 80 carati. Il percorso si articola in sette diversi capitoli di cui uno, il quinto, è dedicato proprio al film Colazione da Tiffany: un modo per ricordare il ruolo di Tiffany&Co. nella cultura pop contemporanea e un omaggio a Audrey Hepburn, che ha legato il suo nome a quello dei celebri gioielli.

Audrey Hepburn in una celebre scena di Colazione da Tiffany

La storia del tubino nero di Audrey Hepburn

Nella sala della mostra dedicata al film sarà esposto il celebre tubino nero Givenchy, uno degli abiti più famosi del mondo del cinema. Si tratta di un tubino di raso nero italiano senza maniche, leggermente avvitato, creato dallo stilista Hubert de Givenchy per la sua musa e amica. Audrey Hepburn lo indossa nella scena iniziale del film con un filo di perle e i guanti alti fino al gomito: un look passato alla storia. Una copia del celebre abito fu battuta all'asta da Christie's nel 2006 per la cifra record di 467mila sterline. Quest'estate non ci sono dubbi: Londra sarà una tappa di vacanza obbligata per tutte le fashion victim!