Il significato nascosto dei gioielli della First Lady ucraina in visita negli Stati Uniti Olena Zelenska, moglie del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, si è recata negli USA. Spilla e orecchini non sono stati scelti a caso: nascondevano messaggi politici.

A cura di Giusy Dente

Non c’è quasi mai nulla di casuale nel look di una persona al potere e vale anche per le first ladies. Si parla di power dressing: sono tecniche ben precise che permettono di comunicare qualcosa attraverso l’abbigliamento, rendendolo rappresentativo e molto personale, allineato ai valori in cui si crede, all’idea di sé che si vuol dare. Kamala Harris, vicepresidente degli USA, ne ha fatto un elemento portante della campagna elettorale e non solo: coi suoi look ha sempre trasmesso dei precisi messaggi politici. Come lei anche Jill Biden, la moglie dell'attuale presidente americano, che ha sempre contrapposto il suo stile colorato a quello rigoroso di Melania Trump, la First Lady che l'aveva preceduta. Anche Olena Zelenska, la First Lady ucraina, con l'outfit sfoggiato per un incontro alla Casa Bianca ha lasciato che a parlare per lei fossero i gioielli.

Il power dressing di Olena Zlenska

La First Lady Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sin dall’inizio della guerra si è battuta molto per mantenere relazioni diplomatiche con le istituzioni internazionali, favorendo il dialogo e incentivando la pace. Gli USA sono una potenza decisiva e dunque per l’incontro con Joe Biden e consorte alla Casa Bianca, ha scelto un look che non è affatto passato inosservato, molto significativo. La scrittrice e attivista si è recata a Washington e ha parlato dinanzi al Congresso Usa; alle sue spalle scorrevano le immagini delle vittime del conflitto, sullo sfondo della bandiera nazionale gialla e blu. Il suo look era curato nei minimi particolari.

Il significato dei gioielli della First Lady

Per i gioielli Olena Zelenska si è affiata al brand ucraino Guzema, caratterizzato da uno stile molto minimal ed essenziale. Il primo giorno della sua visita, la First Lady ha indossato una spilla appartenente alla collezione realizzata in collaborazione con Gunia Project. La linea si chiama "Nezalezhna" che significa "Indipendente": è caratterizzata da un motivo ispirato ai "rushnyky", asciugamani della tradizione ucraina ricamati a mano con trama floreale.

Leggi anche Chi è Jill, la moglie di Joe Biden e aspirante First Lady alle elezioni Usa

Gli orecchini erano invece quelli della collezione "I Need Space" (dunque "Bisogno di spazio") di Guzema, gli stessi che aveva già indossato per il giorno dell'insediamento di suo marito Volodymyr Zelensky nel 2019. La combinazione di spilla e orecchini costituisce un potente messaggio politico: da un lato il diritto all'indipendenza e dall'altro il bisogno di spazio. Sono un messaggio alla Russia e al mondo intero, in nome di quei valori per cui tutto il popolo ucraino si sta battendo.

Il marchio Guzema è tra i preferiti della First Lady, sceglie lei stessa i gioielli quando si reca in showroom. Quando ha incontrato Jill Biden durante una visita a sorpresa in Ucraina a maggio, ha indossato il nuovo bracciale della linea "Freedom" (cioè "Libertà") del marchio: ciondolo a forma di cuore e fili di seta blu e gialli avvolti intorno al polso. Il ricavato delle vendite di questa collezione verrà destinato alla Fondazione Guzema, per aiutare i rifugiati e l'esercito ucraini.