Il significato dei gioielli regalati a Jennifer Lopez da Ben Affleck La coppia è una delle più amate ed è convolata a nozze lo scorso anno. L’attore ha regalato alla cantante dei ciondoli che rappresentano la storia del loro amore.

Jennifer Lopez sfoggia i gioielli regalati da Ben Affleck

Jennifer Lopez come un'adolescente innamorata sfoggia una collana di lettere che compongono la scritta "Ben". Il gioiello del marchio XVI Karats LTD è solo uno dei preziosi che raccontano la storia d'amore di una delle coppie più seguite, un altro è il ciondolo, che le è stato regalato proprio dal marito in occasione del suo 52° compleanno, un medaglione con un significato particolare. Il dono vuole rappresentare i sentimenti che Ben Affleck prova nei confronti di JLo, ma anche la loro crescita come coppia. I ciondoli, che si vedono spesso nelle foto della cantante, sono stati realizzati a quattro mani, l'attore infatti ha collaborato con Beth Bugdaycay, direttrice creativa e co-fondatrice del brand Foundrae (assieme a Murat Bugdaycay).

Il significato della collana

Uno dei medaglioni che Ben Affleck ha regalato a Jennifer Lopez rappresenta la resilienza, un pendaglio floreale in cui i fiori, nutriti dalla passione continuano a sbocciare nelle avversità. La designer ha raccontato che non si possono togliere le spine dai fiori poiché stanno a rappresentare il rischio che ci si assume scegliendo di amare una persona. Il gioiello rappresenta proprio la lunga storia d'amore tra i due che si sono ritrovati dopo quasi vent'anni e sposati lo scorso anno, facendo sognare i fan, che hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma della coppia.

Jennifer Lopez e Ben Affleck il giorno del loro matrimonio (Instagram @jlo)

Gli auguri di Jennifer Lopez a Ben Affleck

Anche JLo però non si è fatta mancare l'occasione per dimostrare il suo amore al marito. Per 51° compleanno dell'attore, Lopez è tornata dalla vacanza in Italia, trascorrendo la giornata in sua compagnia, indossando una T-shirt particolare, sulla stoffa bianca, infatti, era stampato un verso di una poesia di Rumi, poeta persiano del XIII secolo, che recitava: "You are the soul of the universe and your name is love", cioè "Tu sei l'anima dell'universo e il tuo nome è amore".