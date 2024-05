video suggerito

Il ritorno di Ghali: in pelliccia e jeans lancia il nuovo singolo Paprika Ghali è pronto per conquistare le classifiche estive. Ha appena lanciato Paprika e lo ha fatto con un look sensuale e glamour: ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ghali è stato uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2024 e non solo perché si è classificato tra i primi 5 posti, sul palco è anche riuscito a distinguersi col suo stile glamour mai scontato. Sebbene la hit Casa Mia sia ancora oggi tra i brani più ascoltati su Spotify, il cantante ha appena lanciato il nuovo singolo. Si intitola Paprika e sembra essere perfetta per diventare un tormentone estivo, visto che tra frecciatine politiche e dolci versi d'amore, è travolgente e ballabile. Ecco la foto sensuale e trendy scelta per promuovere la canzone.

Ghali con la pelliccia in estate

A partire da oggi a mezzanotte è fuori Paprika, la nuova hit firmata da Ghali, che per il lancio ha pensato bene di trasformarsi in un modello. Al motto di "Facciamo una bimba, la chiamiamo Italia" (uno dei versi della canzone), sui social ha condiviso una foto in cui appare steso tra delle lenzuola total white con un look che a primo impatto sembra essere tutt'altro che estivo. Il cantante, infatti, ha indossato una pelliccia oversize, un modello corto che sembra essere vintage, ma l'ha portata a petto nudo, lasciando così gli addominali scolpiti in bella vista.

La foto promo di Paprika

Per completare il tutto ha scelto un paio di jeans a vita bassa e leggermente a zampa d'elefante, lasciando la patta sbottonata, proprio come se si stesse godendo un momento di relax tra le lenzuola. Niente scarpe, ha preferito rimanere a piedi nudi, mentre per quanto riguarda gli accessori non ha rinunciato ai gioielli preziosi, dall'anello gold al maxi orologio dorato. Ghali ha poi tenuto i rasta legati in un mezzo raccolto, mettendo così in risalto quello che è ormai diventato il suo tratto distintivo. Sfoggerà questo stesso look anche nel video di Paprika?