Il ritorno della fascia per capelli: l’accessorio anni ’90 è il must-have della primavera Ricordate le fasce per capelli in pieno stile anni ’90? Sono tornate in voga e sono destinate a diventare il must-have della primavera 2022. Ecco quali sono i modelli da avere e i consigli per sfoggiarle in modo trendy.

A cura di Valeria Paglionico

Gli anni '90 sono tornati e con loro anche una serie di mode che credevamo di esserci lasciati alle spalle. La vita bassa, i crop top, i tanga in vista, i pantaloni con i tasconi: i capi ispirati a quel periodo storico che hanno ricominciato a spopolare sono moltissimi. Anche quando si parla di accessori per capelli le cose non vanno diversamente. Dopo i mollettoni e i fermagli, ora è il momento delle fasce, amatissime soprattutto dalle rappresentanti della generazione Z, basti pensare al fatto che il trend è stato rilanciato dalle protagoniste di Euphoria: ecco quali sono i modelli destinati a diventare must-have della primavera.

La fascia per capelli di cotone

Fascia per capelli: come indossarla in modo trendy

Fino a qualche anno fa nessuno avrebbe mai osato uscire con una fascia tra i capelli in pieno stile anni '90, oggi però le cose sono cambiate e di sicuro nella prossima stagione non si potrà fare a meno di indossarla. A rilanciare il trend sono state le protagoniste di Euphoria, la serie tv con Zendaya che si sta rivelando fonte d'ispirazione per tutte le fashion e beauty addicted. Qual è il segreto per rendere le acconciature con la fascia ancora più trendy? Lasciar cadere ai lati del viso i baby hair, ovvero dei mini ciuffetti di capelli (meglio se fissati con un tocco di gel). Quali sono, però, le fasce da avere assolutamente nel proprio cassetto?

La fascia effetto pettinino

Le fasce per capelli da avere

In quante negli anni '90 non potevano fare a meno delle fasce per capelli? Tutte quelle che andavano matte per l'accessorio saranno liete di sapere che è tornato in voga, sia nella sua versione classica, dunque ampia e in cotone, sia "effetto pettinino", ovvero quella che sembrava un frontino ma che in realtà riusciva a tenere ben tirata all'indietro la chioma proprio come la variante tradizionale. Insomma, per completare i look primaverili in modo glamour bisognerà fare un salto nel passato: le fasce di sicuro diventeranno un simbolo di leggerezza e il rimedio ideale per non stressare i capelli con delle acconciature troppo tirate o ricercate.