Il ritorno del montone, il cappotto da avere in inverno è vintage come quello di Ilary Blasi Ilary Blasi è rimasta a Roma in questi giorni che precedono il Natale e ne ha approfittato per sfoggiare il capo che non può mancare nell'armadio invernale: il montone vintage oversize.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sembra essersi presa una temporanea pausa dai viaggi che si concede quasi ogni fine settimana sia con i figli che con il compagno Bastian Muller: dopo aver preso parte alla recita di Natale della piccola Isabel Totti, ha deciso di rimanere a Roma per godersi questo periodo "pre-festivo" in compagnia delle persone care. Qualche giorno fa si è lasciata immortalare in bianco sullo sfondo del Colosseo per preannunciare un progetto speciale che al momento è top secret, ieri invece si è scattata un selfie tra le mura di casa per rivelare il nuovo look invernale. Il capo che secondo lei non può propio mancare nell'armadio con l'arrivo del freddo? Il montone vintage.

Il montone di Ilary Blasi

Ricordate i montoni in pieno stile anni '80, quelli che hanno spopolato ai tempi dei primi cinepanettoni Vacanze di Natale? A quanto pare sono tornati e a darne l'ennesima prova è stata Ilary Blasi, che proprio di recente ne ha sfoggiato un modello destinato a diventare il must dell'inverno.

Il montone vintage di Ilary Blasi

Ieri si è immortalata allo specchio con un maxi cappotto in pelle shearling color tabacco: è contraddistinto da una silhouette morbida con tasche laterali ed è imbottito di pelliccia color panna. La sua particolarità? Risale davvero agli anni '80, è infatti stato messo a nuovo dal brand che si occupa di capi di seconda mano Brused vintage. La conduttrice lo ha portato sbottonato e con le maniche scorciate, così da rivelare anche sui polsini la pelliccia.

Ilary Blasi in Brused vintage

I look mini-me di Ilary Blasi e Isabel Totti

Poco dopo, poi, Ilary ha rivelato il resto del look condividendo un adorabile scatto con la figlia Isabel Totti, nel quale le due appaiono dolcissime in versione mini-me. Hanno posato sullo sfondo dell'albero di Natale total white che hanno nella casa romana in cui vivono e per l'occasione si sono vestite coordinate mixando stile casual ed effetto "candido". Entrambe hanno dei caldi maglioni bianchi e li hanno abbinati a delle gonne di jeans sbarazzine e trendy. L'unico dettaglio che le differenzia? Al di là dell'altezza, hanno scelto una acconciatura diversa: capelli sciolti per Isabel, raccolto messy per Ilary. Mamma e figlia in versione matchy matchy non sono forse meravigliose?

Ilary Blasi e Isabel Totti in coordinato