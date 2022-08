Il ritorno degli zaini Invicta: l’iconico accessorio anni ’80 in versione griffata Ricordate gli iconici zaini Invicta che hanno spopolato negli anni ’80-’90? Sono tornati in una versione glamour e griffata. Dsquared2 ha collaborato con il noto brand italiano, rilanciando l’accessorio simbolo di un’intera generazione di teenager.

A cura di Valeria Paglionico

In quanti sono stati adolescenti negli anni '80-'90 e ricordano ancora le giornate passate a scuola con uno zaino Invicta sulle spalle? Per anni le famose cartelle colorate sono state iconiche, un sorta di marchio di riconoscimento per chi ha vissuto quel preciso periodo storico quando era un teenager, poi sono passate di moda, anche se i nostalgici hanno continuata a sfoggiarle con orgoglio in ogni occasione (meglio se su una sola spalla come imponeva il trend dell'epoca). Gli amanti del vintage, però, oggi saranno lieti di sapere che le Invicta sono tornate in una versione glamour e griffata: ecco chi ha rilanciato gli zaini variopinti che hanno fatto storia.

La collezione Invicta X Dsquared2

Dite addio agli zaini di pelle, agli Eastpak di tela e a tutte le varianti simili e variopinte: le Invicta sono tornate in una versione che nessuno avrebbe mai immaginato. A rilanciare gli iconici accessori è stato il marchio Dsquared2, che in collaborazione con Invicta ha realizzato un'esclusiva capsule collection per la stagione Autunno/Inverno 2022-23.

Non solo cartelle ma anche accessori outdoor ispirati alla cultura pop degli anni '80-'90, dai cappellini alle sciarpe, fino ad arrivare ai cappotti: la linea è stata svelata in occasione della sfilate sfilate uomo e donna F/W 22 ma sarà disponibile sul mercato solo a partire da settembre 2022. Tutti i capi, primi tra tutti gli zaini, sono nati dalla rivisitazione dei design iconici e sono perfetti per mixare stile, comodità e passione per i viaggi.

Leggi anche Gli accessori griffati delle sorelle Hailé Selassié

Lo zaino Monviso Invicta X Dsquared2

Gli zaini Invicta in versione griffata

La collezione Invicta X Dsquared2 comprende una serie di accessori e di capi prêt-à-porter per l'outdoor: i due brand hanno fuso le loro forze creando un logo "unificato" e mixando alla perfezione lo stile canadese e la cultura pop degli anni '80-'90. Il risultato? Una linea avventurosa, colorata e glamour, l'ideale per le nuove generazioni che sono alla ricerca di nuove esperienze e culture.

Lo zaino Jolly Invicta x Dsquared2

La foglia d'acero di Dsquared2 e la I corsiva del brand italiano sono diventate patch ricamate su zaini, cappellini, t-shirt, felpe, ghette colorate e felpe teddy. Il capo chiave, però, è l'iconico zaino Jolly, proposto in una versione rivisitata che non ha rinunciato alle caratteristiche tradizionali, dalla forma rettangolare agli spallacci imbottiti, fino ad arrivare alle combinazioni di tinte color block. Il dettaglio che non può passare inosservato? Sullo zaino sono state riprodotte anche le scritte con i pennarelli come andava di moda in passato.