Il ritorno dark delle Spice Girls: da Victoria a Mel C, tutte in nero per i 50 anni di Geri Halliwell Geri Halliwell ha festeggiato i suoi 50 anni lo scorso weekend e per l’occasione ha organizzato un maxi party con le ex Spice Girls. Victoria Beckham, Mel C ed Emma Bunton vi hanno partecipato e ne hanno approfittato per vestirsi in coordinato.

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati decenni da quando le Spice Girls hanno conquistato il mondo intero con le loro hit ma, nonostante ciò, sono ancora moltissimi coloro che sperano in una futura reunion al motto di "Girl Power". A quanto pare i loro desideri sono stati realizzati proprio nelle ultime ore, anche se la musica questa volta non c'entra nulla. Le ragazze dell'iconica band non si sono rincontrate per un disco inedito o per un nuovo tour ma per celebrare un traguardo importante: i 50 anni di Geri Halliwell. Victoria Beckham, Emma Bunton e Mel C si sono lasciate immortalare sorridenti e affiatate al fianco della festeggiata, apparendo adorabili tutte insieme. L'unica assente al party scatenato e glamour? Mel B.

La festa per i 50 anni di Geri Halliwell

Lo scorso sabato Geri Halliwell ha organizzato una mega festa per i suoi 50 anni, celebrando "in ritardo" l'importante traguardo (il compleanno era stato infatti il 6 agosto ma aveva posticipato il party prima a causa delle feste estive, poi per il lutto nazionale legato alla morte della regina). Per lei nessuna discoteca o ristorante sofisticato, ha preferito festeggiare nella sontuosa casa nell'Oxfordshire circondata da parenti, amici e persone care. È proprio nell'enorme salone che insieme alle ex Spice Girls ha improvvisato un balletto scatenato sulle note di Say You'll Be There. Così facendo, Geri, Emma, Victoria e Mel C hanno messo a tacere le voci che parlavano di presunti screzi.

Le Spice Girls alla festa di Geri Halliwell

I look total black delle Spice Girls

Cosa hanno indossato le Spice per la reunion? Le tre invitate si sono vestite in coordinato, apparendo chic e sofisticate in total black. Victoria Beckham, la Posh Spice, ha puntato su uno slip dress della sua collezione, un modello di seta lungo fino ai piedi e con una maxi scollatura sulla schiena.

Le Spice Girls con gli abiti dark

Emma Bunton è rimasta fedele allo stile da Baby Spice indossando un adorabile minidress con le maniche a sbuffo e una borsetta a cuore in pelle e cristalli, mentre Mel C ha osato con i tagli cut-out sul petto. Geri Halliwell, da sempre "fuori dal coro", ha preferito il total white con una principesca sirena con scollo all'americana e coprispalle trasparente tempestato di cristalli scintillanti. In quanti non vedono l'ora di rivedere la girl band così affiatata anche su un palcoscenico?

https://www.instagram.com/p/CkoN6VAIDTI/