Il principe Harry torna a Londra (ma l’anniversario della morte della regina non c’entra nulla)

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry potrà anche essersi trasferito stabilmente in America con moglie e figli ma non per questo ha dimenticato le sue origini britanniche, anzi, sono molte le occasioni speciali che nel corso dell'anno lo spingono a tornare in Inghilterra. Non sorprende, dunque, che proprio tra meno di un mese rientrerà nella sua terra natale, anche se questa volta la Royal Family non c'entra nulla. C'è chi dice che non incontrerà né papà Carlo, né il fratello William, ma al momento l'unica cosa certa è che apparirà in pubblico durante un evento a cui è particolarmente legato: ecco quando rivedremo Harry di fronte i riflettori (ma senza Meghan).

Harry non sarà a Londra per l'anniversario della morte della regina

Da quando ha pubblicato il libro shock The Spare, Harry ha scatenato l'ira funesta della Royal Family inglese, soprattutto di Carlo III e del fratello William. Fatta eccezione per gli eventi istituzionali di famiglia, primo tra tutti l'incoronazione del padre avvenuta lo scorso maggio, e per la sua testimonianza in tribunale contro i tabloid britannici, non è mai tornato in Inghilterra per chiarire. Ora pare che abbia organizzato un nuovo viaggio a Londra ma ancora una volta i Windsor non c'entrano nulla. Sebbene volerà in patria proprio nei giorni dell'anniversario della morte della regina Elisabetta II, il principe non varcherà le mura di Buckingham Palace.

Harry all’incoronazione di Carlo e Camilla

Perché Harry torna in Gran Bretagna?

Qual è, dunque, il motivo del viaggio a Londra del principe Harry? Il 7 settembre parteciperà a un evento pubblico per WellChild, l'organizzazione benefica nazionale per i bambini gravemente malati di cui è padrino. Lo scorso anno avrebbe dovuto presenziare a una delle cerimonie di premiazione che tradizionalmente si tengono dopo le vacanze ma, viste le condizioni di salute critiche della regina Elisabetta II che non lasciavano presagire nulla di buono, fu costretto a tornare in Scozia. Il viaggio di Harry dovrebbe essere "in solitaria", Meghan Markle probabilmente rimarrà a casa con i bambini. Ci ripenserà all'ultimo minuto e farà visita ai familiari a Buckingham Palace?