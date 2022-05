Il principe Harry è un dolcissimo papà: la sua nuova t-shirt nasconde una dedica alla figlia Lilibet Il principe Harry è diventato protagonista di un video realizzato da Travalyst, organizzazione no-profit che gestisce, e per l’occasione è apparso in un’insolita versione casual. In quanti hanno notato la sua t-shirt? Nasconde un messaggio dolcissimo dedicato alla figlia Lilibet.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry è tra i principi inglesi più rivoluzionari di tutti i tempi: per amore ha rinunciato a ogni tipo di privilegio e titolo reale e si è trasferito in America dando il via a una nuova vita al fianco della moglie Meghan Markle e dei figli Archie e Lilibet. Lontano dai riflettori ha ritrovato la sua libertà e la sua indipendenza e non potrebbe essere più felice, anche se di tanto in tanto si concede dei veri e propri "bagni di folla". Di recente, ad esempio, è diventato protagonista di un video realizzato su YouTube per Travalyst, l'organizzazione no profit di viaggi ecologici che lui stesso gestisce, e per l'occasione ha puntato tutto su un look casual che nasconde un dettaglio dolcissimo.

Il principe Harry in versione casual

Nello spot diffuso su YouTube dall'organizzazione Travalyst il principe Harry ha sfoggiato le sue capacità recitative raccontando del nuovo progetto lanciato che dà la possibilità di valutare viaggi e viaggiatori in base al loro grado di sostenibilità. Il Duca viene ripreso a mezzo busto mentre corre in un bosco, inizialmente vengono immortalate solo le sue gambe, poi, non appena si gira mentre viene inquadrato da dietro, rivela la sua identità. Niente completi eleganti, abiti militari o giacche rigorose, Harry si è mostrato in un'insolita versione casual con jeans, scarpe da ginnastica e berretto con la visiera, anche se ad attirare i riflettori è stata soprattutto la sua t-shirt.

La t-shirt rende omaggio a Lilibet Diana

Il principe Harry ha infatti indossato una t-shirt grigia, un modello semplice e tradizionale a girocollo e con le maniche corte, caratterizzato da una maxi scritta total white sul petto. Cosa recita? "Girl Dad", definizione che rende omaggio alla secondogenita Lilibet Diana della quale il papà si è sempre dichiarato orgoglioso. La bimba ha 3 anni ma, nonostante ciò, è stata mostrata solo una volta in pubblico in un adorabile ritratto di famiglia. La cosa certa è che ha riempito d'amore la vita di Harry, Meghan e Archie, diventando la piccola donna di casa. Harry ha letteralmente perso la testa per lei e lo dimostra anche la sua recente scelta di stile: il principe non è forse un papà adorabile?